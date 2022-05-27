Азербайджанские правозащитники сочли недостаточным число помилованных политзаключенных

27 мая 2022, 19:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Президент Азербайджана помиловал сегодня 213 человек, в том числе сторонника оппозиции Салеха Рустамова, журналистов Афгана Садыгова и Бахруза Алиева, члена ПНФА Пашу Умудова и 19 осужденных по "Гянджинскому делу". Правозащитники сочли решение президента "половинчатым", так как помилована лишь небольшая часть политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", в преддверии Дня независимости Азербайджана, который отмечается 28 мая, Бакинский клуб прав человека направил президенту страны и в комиссию по вопросам помилования заключенных список из 57 человек с просьбой об их помиловании. Мониторинговая группа правозащитных организаций Азербайджана направила список из 37 заключенных. Большинство в этих списках – политзеки, отметили правозащитники.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о помиловании 213 человек. 168 из них освобождаются из мест заключения, в том числе один человек, приговоренный к пожизненному заключению. 36 осужденным оставшийся срок заключения сокращен наполовину. Еще трое осужденных освобождены от условного наказания, шесть - от наказания в виде ограничения свободы.

В числе помилованных - более 20 человек из списка политзаключенных. В частности, среди них сторонник оппозиции Салех Рустамов, журналисты Афган Садыгов и Бахруз Алиев, член ПНФА Паша Умудов и 19 осужденных по "Гянджинскому делу" - Вугар Аллахвердиев, Сеймур Алиев, Турал Байрамов, Низами Акперов, Маариф Гаджиев, Руслан Гасанов, Явер Исмаилзаде, Кямал Магеррамов, Кямал Гулиев, Эльман Рустамов, Али Рзаев, Шахлар Рзаев, Ганбар Гаразаде, Забиль Мамедов, Рауль Сулейманов, Тогрул Вердиев, Асиф Джавадов, Орхан Ягналиев и Вагиф Ашрафов.

На главу администрации Гянджи Эльмара Велиева 3 июля 2018 года было совершено покушение. Правоохранители назвали покушение терактом и задержали подозреваемого в преступлении уроженца Гянджи Юниса Сафарова. После этого жители города вышли на массовые протесты и выразили недовольство работой самого Велиева. 10 июля 2018 года около 200 человек приняли участие в митинге в Гяндже, потребовав расследовать действия не только нападавших, но и самого Велиева. При разгоне акции протеста погибли двое полицейских. В конце августа 2018 года Велиева освободили от должности главы администрации Гянджи. По делу о беспорядках были осуждены около 60 человек. По данным правозащитников, к февралю в тюрьмах оставались еще 47 человек, осужденных по этому делу.

Содокладчик Союза "За свободу политзаключенным" Эльшан Гасанов выразил сожаление, что помилование коснулось небольшого числа политзаключенных. "Каждое помилование - это важный шаг с точки зрения гуманизма, возвращения к семьям людей, в силу различных обстоятельств, а часто совершенно необоснованно, оказавшихся в местах лишения свободы. Однако, к сожалению, нынешнее, как и предыдущие помилования, не решили проблем политзаключенных. Из 126 политзаключенных (согласно списку, составленным Союзом) освобождаются только немногим более 20. Сейчас мы уточняем и сверяем списки. Более того, в стране продолжается практика политически мотивированных арестов. На днях был арестован блогер Рашад Рамазанов", - рассказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Разочарован непомилованием большинства политзаключенных и исполнительный директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров. "К сожалению, в этот раз, как и в предыдущие помилования, освобождены не все политзаключенные. Конечно, мы приветствуем помилование нескольких политзаключенных - Салеха Рустамова, Паши Умудова, Афгана Садыгова и ряда других лиц. Отрадно, что на свободу выходит предприниматель Шамси Самедзаде, который был приговорен к пожизненному заключению и провел в тюрьме 23 года только из-за того, что имел дерзость грубо ответить руководителю одного из силовых ведомств, который уже не в должности", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает распоряжение о помиловании "половинчатым". "В Азербайджане более 100 политзаключенных. Мы хотели бы, чтобы все лица, значащиеся в списках правозащитных организаций, были освобождены", - заявил Сафаров.

Распоряжение о помиловании будет исполнено в течение суток. 28 мая все помилованные выйдут на свободу, сообщили корреспондент "Кавказского узла" в секретариате комиссии по вопросам помилования.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.