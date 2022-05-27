Власти назвали сроки запуска первой в Дагестане солнечной электростанции

27 мая 2022, 12:48

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Ростехнадзор разрешил эксплуатацию первой в Дагестане солнечной электростанции в Южно-Сухокумске, ее планируется запустить до конца июня. Электростанция позволит обеспечить энергией около 4500 частных домов, рассказали представители властей.

Специалисты Ростехнадзора провели комплексное опробование Южно-Сухокумской солнечной электростанции (СЭС) и выдали разрешение на допуск ее в эксплуатацию, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Минэнерго Дагестана.

По его словам, строительство Южно-Сухокумской СЭС мощностью 15 МВт началось в сентябре 2021 года. Инвестором выступила группа компаний «Хевел», объем частных инвестиций в проект составил около 1,5 миллиарда рублей.

В течение трех лет планируется построить еще четыре солнечные электростанции в Кизляре, Дербентском, Ногайском и Карабудахкентском районах. "Станции смогут стабильно обеспечить энергией около 250 тысяч человек, будут созданы около ста постоянных рабочих мест", - сказал сотрудник Минэнерго.

Тестовые пуско-наладочные работы по включению СЭС и выдаче энергии в сеть уже идут, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель проектного офиса по развитию возобновляемых источников энергии в Дагестане Артур Алибеков. "Станция готовится войти в промышленную эксплуатацию до конца июня этого года. На стадии эксплуатации здесь будет постоянно работать около 15 человек", - сообщил он.

Станция построена около Южно-Сухокумска, где проживают около 11 тысяч человек. Основной отраслью промышленности города является нефтедобыча, также в городе работает электромеханический завод. "Электростанция позволяет обеспечить энергией около 4500 частных домовладений, если считать по среднему потреблению и выработке СЭС. Энергия Южно-Сухокумской СЭС будет поступать в единую энергосистему, откуда сбытовыми энергокомпаниями доставляться непосредственным потребителям. В физическом смысле электроэнергия СЭС будет фактически поддерживать дневное потребление Южно-Сухокумска и окрестностей. Для Южно-Сухокумска это возможность для развития и привлечения энергоемких производств, а также повышение надежности энергоснабжения", - сказал Алибеков.

Зарубежные санкции на этом проекте "сказались минимально", поскольку все контракты были заключены еще до их введения, уточнил он. "Поэтому этот объект идет по графику и плану ввода. Хотя финансовые аспекты регулирования кредитных ставок оказывают определенное влияние на отрасль", - рассказал Алибеков.

Соглашение о сотрудничестве в сфере развития солнечной энергетики в Дагестане глава республики Сергей Меликов и гендиректор ГК "Хевел" Игорь Шахрай подписали на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила "Хевел" на своем сайте 4 июня 2021 года. "Документ предусматривает возможность реализации на территории Республики Дагестан инвестиционных проектов по строительству объектов сетевой солнечной генерации общим объемом около 45 МВт до 2024 года, а также ввод объектов локальной и распределенной генерации с использованием солнечной энергии. Суммарный объем инвестиций может составить 3,5 млрд рублей. Использование возобновляемых источников энергии будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию Республики Дагестан, повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, а также сохранению уникальных природно-климатических условий и ресурсов региона", - говорится в публикации.

Южно-Сухокумск выбран площадкой для строительства СЭС по решению инвестора, инженеров и проектировщиков, пояснил Алибеков. По его словам, площадка в Южно-Сухокумске оказалась самой подготовленной и готовой к реализации проекта. "Проектный офис по развитию ВИЭ старается предлагать инвесторам площадки для реализации проектов в разных районах Республики Дагестан для обеспечения максимальной эффективности в решении проблемных вопросов энергообеспечения. При этом, окончательное решение за инженерами и инвесторами. Самые наилучшие площадки проходят детальную проектную проработку для принятия решения о реализации проекта", - сказал он.

Параллельно в городе реализуется другой проект по возобновляемым источникам электроэнергетики – установка ветрогенераторов. Их собирают на местном электромеханическом заводе без импортных деталей и комплектующих, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы администрации Южно-Сухокумска.

"Всего планируется выпустить восемь ветроэнергетических установок, а в дальнейшем наладить их серийное производство. Общая стоимость проекта составляет 70 миллионов рублей, половину стоимости финансирует Фонд развития промышленности Дагестана. Это позволит заводу увеличить число рабочих мест и налоговые отчисления", - рассказал представитель администрации.

Посетивший в 2021 году Дагестан Игорь Шахрай рассказал на встрече с журналистами, что проект станет первым крупным промышленным источником солнечной энергии на территории Дагестана, а ввод солнечной электростанции в Южно-Сухокумске обеспечит ежегодное снижение выбросов углекислого газа более чем на 10 тысяч тонн.

"Кроме налогов и инвестиций, это еще и высокотехнологичные рабочие места при строительстве, и эксплуатации объекта. Помимо этого, мы рассматриваем и более сложные объекты. Это касается 11 районов с изолированными территориями, где необходимо улучшать качество и повышать надежность энергоснабжения. Мы все эти объекты изучим, дадим свои предложения", - сказал Шахрай.

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