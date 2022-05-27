Жалоба водителя троллейбуса вскрыла проблемы общественного транспорта Ростова-на-Дону

27 мая 2022, 13:15

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У водителей троллейбусов в Ростове-на-Дону тяжелый график работы и низкая оплата труда, и за техническим состоянием их машин никто не следит, пожаловалась водитель Елена Каменева. Часть ростовского общественного транспорта находится в изношенном состоянии, и в некоторых троллейбусах не работают кондиционеры, отметили комментаторы в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщал "Кавказский узел", перевозчики в Ростове-на-Дону неоднократно жаловались на условия работы. Так, 25 октября 2021 года они потребовали поднять стоимость проезда в общественном транспорте. Свое требование они обосновали повышением стоимости запчастей, топлива и проблемой с кадрами.

После того, как перевозчики 25 октября 2021 года потребовали поднять оплату за проезд в общественном транспорте, заместитель главы администрации Ростова-на-дону Дмитрий Симков и глава департамента транспорта Христофор Ермашов встретились с руководителями ростовских автотранспортных предприятий. Ермашов упомянул жалобы горожан на работу автобусов в вечернее время суток и хамство водителей и заявил, что сначала перевозчики должны устранить ряд нарушений, а потом просить о повышении тарифов.

Водитель ростовского троллейбуса Елена Каменева пожаловалась на трудные условия работы. По ее словам у водителей городского общественного транспорта низкие зарплаты, они не имеют комнаты отдыха, а также сталкиваются с грубостью со стороны руководства.

Каменева также отметила, что за техническим состоянием троллейбусов никто не следит. Нет обслуживания и ремонта, а в новых машинах уже не работают кондиционеры, информировал сегодня "Блокнот Ростов-на-Дону".

Жалоба Елены Каменевой на сложные условия работы водителей троллейбусов в Ростове-на-Дону была опубликована вечером 25 мая в соцсети "ВКонтакте" в группе "Ростовский городской транспорт". "У водителей троллейбуса ни на одной конечной нет туалетов <…>. Руководству нашему это абсолютно всё ровно, для них главное план <…>. Мы получаем только проценты от наличных денег, которых с каждым разом всё меньше и меньше. Мало того, наша зарплата насчитывается за рабочим часы. Час на линии стоит 60,37 копеек. <…> Тарифная ставка у нас не поднимается 2014 года. Что бы заработать среднюю зарплату, мы вынуждены работать как кони", – пожаловалась водитель троллейбуса.

Эта запись в группе "Ростовский городской транспорт", на которую подписаны 8894 пользователя, к 12.30 мск 27 мая набрала 76 отметок с реакцией пользователей и 108 комментариев. Большая часть их авторов поддержала водителя троллейбуса.

"Очень печально. Надо делать тариф как в автобусах, думаю", – написал Влад Довгий.

"Какой ужас, представлял себе, что все так плохо, но что настолько", – отметил Виталий Сатлер.

"Катимся под откос", – считает пользователь с ником Кот Котов.

"Так везде, постоянные поборы, никому ничего не надо, здесь требуется рука Москвы. Пора давно их приземлить. Почему ты должна привозить план, если нет людей", – заявил Арсен Арутюнян.

"Ситуация конечно просто ужасная. Достаточно просто посмотреть даже на троллейбусное депо на 20-й линии, чтобы уже понять, что начальству вообще ничего не нужно, только чтобы водители деньги привозили. Мало того, что троллейбус полностью угробили как вид городского транспорта, так ещё и на своих сотрудниках хотят нажиться", – возмутился Ильдар Юткин.

"Конечно, бардак полный! Ну, и конечно же низкий пол и кондиционер. Но свежих действующих троллейбусов в Ростове-на-Дону всего около половины. Кто только назначает такое руководство? Обращение губернатору вам нужно писать коллективное", – считает Виталий Рубан.

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