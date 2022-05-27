Уголовное дело, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

27 мая 2022, 09:51

Двое полицейских в Астрахани заподозрены во взятке

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Два патрульных полицейских в Астрахани за взятку отпустили водителя, у которого не было прав на управление автомобилем, и не стали помещать его машину на штраф-стоянку, считают следователи.

По версии следствия, в ночь на 16 апреля житель Астрахани оставил свою машину во втором ряду от края проезжей части на улице Савушкина в Ленинском районе города, нарушив правила дорожного движения. В это время в это место прибыли сотрудники ДПС, которые в ходе проверки документов установили, что против жителя Астрахани в суде рассматривается дело об административном правонарушении, так как он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Инспекторы ДПС сообщили астраханцу, что могут не составлять на него материал за управление машиной без прав и не ставить машину на штраф-стоянку за взятку. Получив деньги в сумме 15 тысяч рублей, они его отпустили. Сотрудники ДПС заподозрены по части 2 статьи 290 УК РФ ("Взятка", предусматривает до шести лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Астраханской области.

Комментариев от подозреваемых или их представителей относительно сообщения ведомства не поступало. На сайте МВД по Астраханской области на 09.50 мск 27 мая нет комментариев относительно информации о возбуждении в Астрахани уголовного дела по статье о взятке против двух сотрудников ДПС.

"Кавказский узел" также писал, что 15 октября 2019 года бывший заместитель начальника отдела МВД по Наримановскому району Астраханской области был приговорен к 7 годам колонии и штрафу в 4 миллиона рублей. Он был признан судом виновным в получении взятки за смягчение квалификации дела подследственного.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Дело главы астраханского УФСИН передано в суд", "Глава сельской администрации в Астраханской области обвинена в коррупции", "Начальник астраханской колонии осужден по делу о мошенничестве".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

27 мая 2022, 08:54

27 мая 2022, 07:40

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