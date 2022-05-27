Названы сроки строительства школ в селах Мекали и Хибиятли

27 мая 2022, 08:54

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Новые школы в дагестанских селах Мекали и Хибиятли должны быть построены взамен сгоревших ранее и сданы в эксплуатацию до конца текущего года, заявил председатель правительства Дагестана Манвел Мажонц.

Как сообщал "Кавказский узел", дети в селе Мекали Цунтинского района Дагестана уже больше года вынуждены обучаться вне школьного здания, так как их старая школа сгорела, а новая еще не построена. В селе Хибиятли Цунтинского района в ночь на 10 февраля также сгорела ветхая школа. 12 февраля глава Дагестана Сергей Меликов поручил выделить средства на строительство нового учебного заведения.

Школы в селах Мекали и Хибиятли должны быть построены в течение года, заявил председатель правительства Дагестана Манвел Мажонц 26 мая во время рабочего совещания. "С учётом сложившейся ситуации необходимо как можно быстрее организовать нормальный учебный процесс. Главное задача для нас – сделать всё возможное, чтобы к началу 2023 года дети как можно скорее смогли сесть за парты в новой школе", – привело слова Мажонца РИА "Дагестан".

Школы будут возводиться по блочно-модульной технологии [лёгкие стальные тонкостенные конструкции] для того, чтобы в короткие сроки обеспечить восстановление учебно-образовательного процесса. Предполагается, что школа в Мекали будет рассчитана на 50 мест, а в Хибиятли на 60 мест, привел ТАСС информацию Минстроя Дагестана.

Манвел Мажонц распорядился определить земельные участки для школ с учётом требований к организации учебного процесса. Властям районов было дано поручение разработать всю соответствующую документацию.

Напомним, ранее жители Дагестана неоднократно указывали на проблемы в регионе со школами. Так дети из Ботлихского и Тляратинского районов ранее были вынуждены учиться в неприспособленных помещениях, поскольку новые, полностью оборудованные школы, были построены на землях отгонного животноводства, не предназначенных для строительства капитальных объектов.

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