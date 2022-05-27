27 мая 2022, 07:40

На Украине погиб военнослужащий из Северной Осетии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.\

В ходе специальной военной операции погиб военнослужащий Олег Густомясов из Моздокского района. 

"Кавказский узел" писал, что Алан Годжиев и Вадим Давыдов погибли на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена властями гибель там не менее 49 уроженцев Северной Осетии.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий из Моздокского района Северной Осетии Олег Густомясов. "Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Густомясова Олега Николаевича, погибшего пpи иcпoлнeнии cлyжeбнoгo дoлгa вo вpeмя вoeннoй cпeцoпepaции в пoмoщь Лyгaнcкoй и Дoнeцкoй нapoдным pecпyбликaм", сообщила 26 мая администрация Моздокского района на своей странице в Telegram-канале.

Прощание с Густомясовым состоится 27 мая.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине двух уроженцев Моздокского района", "Власти Кизлярского района сообщили о гибели двух военных на Украине", "Число убитых на Украине бойцов с Кавказа превысило количество погибших силовиков в СКФО за 8 лет".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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