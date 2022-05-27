Следком возбудил дело о гибели пациентки в больнице Хасавюрта

27 мая 2022, 04:46

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В Хасавюрте после проведенной пластической операции погибла москвичка. Следком Дагестана начал расследование.

"Кавказский узел" ранее писал о гибели пациентки в медучреждении Волгоградской области. В июле 2021 года суд обязал клинику выплатить компенсацию за смерть девушки после пластической операции. Мать погибшей обратилась с иском о компенсации морального вреда, взыскании расходов на погребение дочери, а также расходов на свое лечение в связи с причиненными физическими и нравственными страданиями. Суд взыскал с клиники в пользу истицы более миллиона рублей.

Следственным управлением следкома по Дагестану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности причинение смерти человеку; максимальное наказание - лишение свободы на срок до шести лет), говорится 26 мая в сообщении на сайте следственного управления по республике.

Как установило следствие, 16 мая 2022 года в одном из частных медицинских центров города Хасавюрта 44-летней москвичке была проведена пластическая операция. 19 мая 2022 года состояние пациентки ухудшилось, и она была переведена в Хасавюртовскую центральную городскую больницу, где спустя несколько часов скончалась.

В ходе расследования изъята документация, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, всех обстоятельств произошедшего.

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