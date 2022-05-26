Оппозиция обвинила Пашиняна в манипуляциях и обмане

26 мая 2022, 01:29

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Манипуляции и популизм Пашиняна привели страну к катастрофе, заявили оппозиционные политики на вечерней акции протеста в Ереване. В обществе укоренилось недоверие как к правительству, так и к оппозиции, поэтому шансы протестующих прийти к власти ничтожны, считают политологи Александр Искандарян и Армен Варданян.

Как писал "Кавказский узел", армянская оппозиция проводит акции протеста с 25 апреля с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Активисты сегодня на протяжении нескольких часов блокировали в Ереване резиденцию президента и здание Совбеза. Лидеры протеста заявили, что намерены проводить демонстрации до тех пор, пока власти Армении не изменят позицию о статусе Нагорного Карабаха. Позже активисты заблокировали в центре Еревана проспекты Маштоца и Баграмяна, требуя от властей Армении объяснений по вопросу о статусе Нагорного Карабаха. Затем активисты движения "Сопротивление" разблокировали перекрытые улицы Еревана и вернулись на площадь Франции. Оппозиция настаивает на внеочередном заседании парламента, сообщил депутат Ишхан Сагателян.

Возмущение армянской оппозиции вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

Армянская оппозиция изменила тактику акций неповиновений. Если до сих пор участники акций перекрывали улицы, блокировали движение поездов ереванского метро, то второй день подряд сторонники протестного движения блокируют госучреждения, передает корреспондент "Кавказского узла".

Накануне сторонники оппозиции заблокировали правительственный корпус, в котором расположены МИД, Минобразования и Минюст. 25 мая ими были блокированы входы и выходы в резиденцию президента и здание Совбеза, а также движение транспорта на одном из ереванских перекрестков. При этом полиция не стала задерживать сторонников протестного движения. Вечером оппозиция провела шествие от Площади Гарегина Нжде до Площади Франции. Участники акции скандировали "Армения без Никола", "Единение. Борьба. Победа" и "Никол – предатель".

За последнюю неделю полиция сообщила о четверых задержанных активистах – трое были задержаны в ходе блокировки движения поездов ереванского метро и один – здания МИД Армении. За предыдущие семь дней были задержаны около 900 человек. Аналитики считают, что силовики отказались от тактики применения грубой силы и задержаний, чтобы протестное движение не набирало обороты.

Координаторы движения анонсировали акцию протеста у здания Высшего судейского совета. "В 10.30 утра собираемся на Площади Франции, откуда шествием пройдемся до здания Совета поддержать акцию протеста родителей солдат, павших в 44-дневной войне. Во второй половине дня встречаем делегацию президента Черногории. Нужно показать, что у Пашиняна нет мандата на международные переговоры и встречи", - заявил один из координаторов протестного движения Ишхан Сагателян.

Оппозиция обвинила Пашиняна в провальной политике

Ежедневная ложь властей в течение четырех лет стала причиной поражения в войне и потерь, заявил до начала шествия вице-спикер парламента, представитель Бюро АРФД Ишхан Сагателян.

"Пашинян заверял армянское общество, что не станет подписывать соглашения в тайне, но все эти четыре года вел за спиной общества переговоры, которые провалил и навлек войну. Во время войны все 44 дня общество обманывали обещаниями о победе, а после войны на основании устных договоренностей власти уступили противнику территории в Сюнике и Арцахе. Сегодня Пашинян и его команда ведут переговоры о сдаче Армении", - отметил оппозиционный политик.

Он считает, что усилия властей обречены на провал, и правящая партия не сможет реализовать свои планы. "А для этого нужно не сбавлять темпы и продолжить давление на власть", - подчеркнул Ишхан Сагателян.

Бывший замминистра обороны, представитель Верховного органа Республиканской партии Армении Артак Закарян обвинил Пашиняна в манипуляции и популизме.

"Сегодня в парламенте Пашинян продолжил опасные заявления, на этот раз попытался оправдать свою неграмотную политику, которая привела страну к катастрофе. Пашинян пытается уклониться и не говорит, какую опасную авантюру он затеял против Армении, армянской государственности и Арцаха (Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла"), - заявил он до шествия.

После митинга Ишхан Сагателян объявил, что оппозиционные парламентские фракции созвали внеочередное заседание парламента, в повестку которого включено принятие заявления об армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношениях.

"В заявлении прописаны те красные линии, о которых оппозиция неоднократно заявляла. Это наша политическая повестка. Изменение содержания текста заявления недопустимо. Мы уверены, что у властей не хватит смелости принять это заявление. Это предательский режим, но если мы ошибаемся, то правящая фракция примет заявление", - отметил он, пояснив, что внеочередное заседание состоится на следующей неделе.

Армения содействует праву самоопределения и международного признания Нагорного Карабаха, а сам Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана, сказано в заявлении. Согласно документу, Армения – гарант безопасности Нагорного Карабаха и его права на независимость.

В заявлении отмечено, что делимитация и демаркация может быть проведена после возвращения армянских военнопленных и вывода азербайджанских войск с суверенной территории Армении.

"Делимитация не может быть проведена с нарушением территориальной целостности. В вопросе же армяно-турецких отношений исключается соглашение, которое поставит под сомнение геноцид армян 1915 года в Османской Турции", - указано в нем.

Политологи указали на слабость протестного движения

У протестного движения нет спада, но нет и подъема, хотя пока у оппозиции хватает ресурсов для поддержания активности, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Александр Искандарян.

Он считает, что в кратко- и среднесрочной перспективе протестное движение не может создать риски для власти. По его словам, на армянском политическом поле сложилась ситуация, которая была до смены власти в 2018 году - слабая власть, слабая оппозиция.

"В армянском парламенте одна политическая сила, которая в состоянии самостоятельно принимать решения, и оппозиция, которая может критиковать, но не участвует в принятии решений. В такой ситуации возникает давление улицы на политику", - пояснил политолог.

Протестное движение не приводит к успеху, потому что есть две поляризованные группы: одна поддерживает власть, вторая – оппозицию, и есть социальная прослойка, которая не доверяет ни тем, ни другим, добавил Искандарян.

"В обществе есть огромное поле, которое называется "апатия". Это люди, которые не выходят на митинги. Многие смотрят на личности. Они уже не хотят голосовать за Пашиняна, но не готовы голосовать за Кочаряна или Саргсяна. Действующая власть пугает возвращением прежней элиты. А оппозиция говорит, что необходимо убрать некомпетентную власть. А о своей программе они не говорят. Азербайджан вернется на довоенные позиции, Россия выведет войска и будет восстановлен контроль на Арцахом? В результате в обществе возникает недоверие", - подчеркнул он.

Политолог отметил, что полиция перестала задерживать сторонников оппозиции, так как власти перестали видеть в протестном движении угрозу.

"Власть рассчитывает, что движение или само потухнет, или так останется и будет раздражать людей, или спадет до такого количества, что будет легко разогнать. Так было всегда. Ничего нового в такой стратегии властей нет", - заключил Искандарян.

Политолог Армен Варданян считает, что протесты идут на спад, из-за чего, по его словам, координаторы протестов периодически пытаются накалить ситуацию.

"Но в целом протест идет на спад. И этому есть несколько причин. Часть общества, хоть и не поддерживает Пашиняна, при этом не признает и лидеров протестного движения. Есть те, кто устал от затянувшихся протестов и не верит в успех", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

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