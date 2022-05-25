Юристы назвали необоснованным преследование школьницы и ее матери в Избербаше

25 мая 2022, 10:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В пацифистском лозунге, озвученном выпускницей школы в Избербаше на "Последнем звонке", нет нарушения статьи о дискредитации российских военных, а протокол против ее матери о ненадлежащем воспитании ребенка составлен силовиками на фоне общего резонанса, считают опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 мая в соцсетях распространился ролик, на кадрах которого выпускница одной из школ Избербаша во время "Последнего звонка" публично высказалась против спецоперации на Украине. Пользователи соцсетей поддержали ее высказывание. Позже выпускница и ее мать принесли извинения, на них составили административные протоколы. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики сочли, что выпускница школы и ее мать извинились на камеру под давлением.

Из информации из открытых источников следует, что на выпускницу школы в Избербаше, которая выступила с пацифистским лозунгом на "Последнем звонке", был составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации"). За это правонарушение предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей, рассказал юрист Марат Исмаилов.

Однако, исходя из видеозаписи с выступлением школьницы, в ее словах нет состава административного правонарушения, предусмотренного этой статьей, считает он. "Здесь в принципе даже то, что она сказала, не тянет на состав правонарушения", – сказал Исмаилов корреспонденту "Кавказского узла". Для более тщательных юридических выводов нужно ознакомиться с материалами административного производства, добавил юрист.

Даже если учитывать, что силовики нашли в словах школьницы состав административного правонарушения, то существуют определенные обстоятельства, которые позволят суду снизить штраф, назначив к выплате сумму в два раза ниже относительно нижней нормы штрафа, предусмотренного статьей 20.3.3 КоАП РФ, отметил Исмаилов.

Такими обстоятельствами он назвал возраст школьницы и материальное положение семьи.

Административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних"), составленный на мать выпускницы, также предусматривает штрафную санкцию, однако сумма штрафа может не превысить одной тысячи рублей, обратил внимание юрист.

Он также заявил, что не видит состава административного правонарушения со стороны матери выпускницы.

Еще один дагестанский юрист на условиях анонимности также заявил, что в пацифистском высказывании выпускницы нет нарушения статьи о дискредитации российских военных.

Что касается протокола, составленного на мать выпускницы по статье о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию ребенка, то он назвал его "абсудром". "В эпоху интернета ребенок черпает информацию не только от родителей, но и от окружающих и из интернета и родители никак не могут отвечать [за ее высказывание], если брать только юридический аспект", – сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Статья 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних") была добавлена следствием на фоне резонанса, считает он.

Напомним, практика публичных извинений прежде всего она характерна для Чечни, но распространена и в других регионах. Ранее председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина, комментируя извинения жительницы Грозного отметила, что публичные извинения стали своеобразной игрой и вышли из-под контроля властей, запустивших такой тренд, что разрушает всю "извинительную" систему.

Кроме того, в январе ролик в соцсети с оскорблениями в адрес мужчин, которые не помогли девушкам в Грозном занести тяжелые коробки, вызвал негативную реакцию пользователей Instagram. Спустя несколько часов автор поста принесла извинения, сообщив, что в ее адрес поступали угрозы, однако не все пользователи поверили в ее искренность.

Рамзан Кадыров открыл ящик Пандоры, дав начало практике принуждения к извинениям, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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**21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.