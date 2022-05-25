Оппозиционеры отметили слабую реакцию властей Чечни на избиение бывшего начальника отдела полиции

25 мая 2022, 06:15

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Чеченские власти не акцентировали внимание на избиении в Турции бывшего начальника отдела полиции, на видео отреагировал только руководитель ЧГТРК «Грозный» Ченгиз Ахмадов, заявивший, что между нападавшими и властями республики - "вражда". Ранее подобные инциденты сопровождались куда более резкой риторикой с объявлениями кровной мести. Чеченские власти использовали угрозы в адрес родственников как акт устрашения, напомнил Тумсо Абдурахманов. Институт кровной мести в Чечне обесценился, считает Абубакар Янгулбаев. В последнее время власти Чечни отвлеклись от преследования родственников оппонентов, сосредоточившись на событиях на Украине, отметил Руслан Кутаев.

Как сообщал «Кавказский узел» 12 мая Telegram-канал Security Turkey, который создан для защиты безопасности чеченской диаспоры в Турции, распространил видео с избиением бывшего начальника отдела полиции селения Гикало в Чечне Беслана Эдилова. Инцидент, по информации Telegram-канала, произошел в Анталье, точная дата не указана, но за день до публикации видео администраторы канала анонсировали появление этого ролика.

Избиение Эдилова прошло практически незамеченным чеченскими властями, в отличие от прежних аналогичных инцидентов. На видео отреагировал только руководитель ЧГТРК «Грозный» Ченгиз Ахмадов. В записанных и опубликованных 12 мая у себя в Телеграм двух видеороликах он в довольно резкой форме высказался в адрес представителей чеченской диаспоры Турции, заявив, что между ними и властями Чечни - «вражда».

В соответствии с чеченскими традициями вражда может распространяться на род или фамилию - в отличие от кровной мести, которая может объявляться только совершившему убийство, прокомментировал заявление Ахмадова президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

«Смысл этих исторических понятий размыт. Да, для них [кадыровцев] кровная месть и вражда – это одно и то же. Я слушал этих людей. Блогеры и журналисты стали уделять этому слову много внимания, и они заменили его «враждой». Однако в эти дни, на фоне происходящего на Украине рейдами к родственникам заниматься не будут. Чеченские власти не занимаются сейчас преследованием оппонентов, врагов, идеологических противников - это сейчас на втором плане. Они чересчур серьезно заняты иным вопросом. Они должны обеспечивать фронт людскими ресурсами. В то же время делать какие-то послабления они тоже не могут», - сказал он 24 мая корреспонденту "Кавказского узла".

Общественное мнение сейчас играет большую роль в республике, поэтому власти ведут себя мягче, отметил Кутаев. «В Чечне резьба закручена до конца. Далее она просто сорвется. Они даже делают некоторые послабления, делается это осознанно. Сегодня повестка дня Чеченской Республики резко поменялась. Кто бы что не говорил, ситуация на Украине определяет будущее чеченских властей», - полагает собеседник.

Кутаев отметил, что угрозы кровной местью чаще носят характер устрашения, до реальных же действий - тем более в отношении родственников чеченских оппозиционеров - доходит редко. «Они угрожают, оскорбляют, унижают. Но перейти к реальным действиям <...> – это только когда спущена установка с самого верха», - сказал он.

Он также предположил, что запись Ченгизом Ахмадовым еще одного оскорбительного видео в адрес представителей чеченской оппозиции в диаспоре в один день может быть связана с тем, что его первое видео не удовлетворило власти. «Они получают огромные деньги, получают огромное вознаграждение. Каждый из них отвечает за возложенный на него участок. И когда эти обязанности не исполняются, то чеченские власти с ними не играют, даже в отношении своих коллег по цеху, по власти, не сильно с ними считаются», - заключил Кутаев, который также предположил, что действия Ахмадова связаны с тем, что "что его работой могли быть недовольны - за этим может последовать быстрая расплата и человек окажется за бортом".

Ченгиз Ахмадов записал ролик с одной целью - порадовать главу Чечни Рамзана Кадырова, сказал корреспонденту «Кавказского узла» чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

«Новый ролик с оскорблениями, как и все старые ролики Чингиза Ахмадова, записываются лишь с одной целью - порадовать одного зрителя, Кадырова. Я думаю, что нет у его роликов никакого скрытого смысла», - считает Абдурахманов.

При этом смену риторики Ахмадова с объявления «кровной мести» до напоминания о некоей «вражде» Абдурахманов не считает маркером изменившейся тональности под давлением внутриполитических факторов в стране. «В контексте сегодняшних событий на Украине полагать, что кто-то в Кремле особо контролирует или огорчится из-за новых угроз кадыровцев, я бы не стал. Поэтому не соглашусь я с этим тезисом», - сказал Абдурахманов.

По его мнению, то, что угрозы кровной мести ранее не претворялись в жизнь, связано исключительно с отсутствием такой задачи. «Нам неизвестно об убийствах в этих фамилиях, соответственно, можно утверждать, что объявленная им кровная месть не исполнена. <...> нужен был репортаж, акт унижения и устрашения. Они его осуществили. Будем надеяться, что они не пойдут дальше и не станут убивать ни в чем неповинных людей», - заключил Абдурахманов.

Словами о «наличии вражды» Ченгиз Ахмадов преследует цель напомнить о ранее объявленной кровной мести, считает юрист Абубакар Янгулбаев. «Это не объявление, а напоминание о ранее объявленной кровной мести. О том, что вражда до сих пор актуальная», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

«Первый ролик автор записал самовольно, как ответственный от местной власти реагировать на инфоповод [...] Реакция директора ЧГТРК была умеренной [...] И, собственно, после первого ролика, увидев его слабость в высказываниях, из администрации пришла директива выступить со вторым роликом в более понятной и соответствующей ему непрофессиональной манере, в отсутствии необходимых компетенций. Он не чувствует зрителя, не владеет красноречием и социально дистанцировался от населения», - предположил Янгулбаев.

Юрист указал на обесценение в Чечне самого института кровной мести. «Кадыровцы так часто использовали угрозы кровной местью, что сам ее институт в Чечне обесценился. И по нормам примирения кровной мести она должна исполняться в адрес объекта, а не его родственников. Но меня больше волнует то, что правоохранительные органы не реагируют на такие заявления. Точнее то, что именно они и объявляют эту месть. В Чечне окончательно провалилась вся правовая система», - заключил собеседник.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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