24 мая 2022, 23:10

Заключенный СИЗО заподозрен в угрозах силовикам в Кабардино-Балкарии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Арестованный подозревается в том, что угрожал расправой сотрудникам ФСИН, находясь в следственном изоляторе Нальчика.

По версии следствия, 34-летнего подозреваемого, который находится в СИЗО в Нальчике, 6 мая доставили в сопровождении сотрудника изолятора в медкабинет, где его ожидала медкомиссия. Подозреваемому предложили написать заявление на проведение медицинских манипуляций, но он отказался это делать, стал нецензурно высказываться в отношении присутствующих и угрожать им расправой, полагают следователи. 

В отношении арестанта возбуждено дело об угрозе применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности (часть 2 статьи 321 УК РФ), сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии. Отметим, максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы.

Комментариев подозреваемого или его представителей относительно версии следствия на поступало.

"Кавказский узел" также писал, что жительница Кабардино-Балкарии была обвинена в нападении на полицейского. 6 мая стало известно, что ее дело передано в суд.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Два силовика в Кабардино-Балкарии осуждены за вымогательство взятки", "Судья в Кабардино-Балкарии обвинен во взяточничестве", "Следователь в Кабардино-Балкарии задержан по делу о взятке".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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