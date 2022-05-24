Заключенный СИЗО заподозрен в угрозах силовикам в Кабардино-Балкарии

24 мая 2022, 23:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Арестованный подозревается в том, что угрожал расправой сотрудникам ФСИН, находясь в следственном изоляторе Нальчика.

По версии следствия, 34-летнего подозреваемого, который находится в СИЗО в Нальчике, 6 мая доставили в сопровождении сотрудника изолятора в медкабинет, где его ожидала медкомиссия. Подозреваемому предложили написать заявление на проведение медицинских манипуляций, но он отказался это делать, стал нецензурно высказываться в отношении присутствующих и угрожать им расправой, полагают следователи.

В отношении арестанта возбуждено дело об угрозе применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности (часть 2 статьи 321 УК РФ), сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии. Отметим, максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы.

Комментариев подозреваемого или его представителей относительно версии следствия на поступало.

"Кавказский узел" также писал, что жительница Кабардино-Балкарии была обвинена в нападении на полицейского. 6 мая стало известно, что ее дело передано в суд.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.