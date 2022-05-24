24 мая 2022, 12:36

Ингушская чиновница заподозрена в махинациях с землями

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывшая глава администрации сельского поселения Аки-Юрт в Ингушетии подозревается в незаконном оформлении земельных участков на жителей республики.

По данным следствия, в 2018-2019 годах подозреваемая необоснованно выдала нескольким жителям республики выписки из похозяйственной книги о праве пользования земельными участками в сельском поселении. На основании этих выписок они оформили право собственности на участки общей площадью около 5 тысяч квадратных метров, сообщило следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

Чиновница подозревается в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК России), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 ст. 286 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле ингушский чиновник был заподозрен в мошенничестве с землей. По версии следствия, глава сельского поселения Долаково присвоил земельные участки, причинив бюджету ущерб в 900 тысяч рублей.

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Примечание:

"Сотрудники Минобрнауки Ингушетии заподозрены в афере с ЕГЭ", "Начальник МЧС по Ингушетии осужден за превышение полномочий", "Глава ингушского села заподозрен в махинациях с земельным участком".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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