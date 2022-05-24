Жительница Астраханской области осуждена за убийство новорожденного

24 мая 2022, 10:44

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Суд в Астраханской области признал 30-летнюю местную жительницу виновной в том, что она положила своего новорожденного сына в унитаз, где он захлебнулся. Она приговорена к 2,5 года колонии.

Как писал "Кавказский узел", дело об убийстве новорожденного в отношении жительницы Астраханской области было возбуждено в феврале.

Наримановский районный суд Астраханской области установил, что женщина скрыла факт беременности и не обращалась к врачам. Утром 2 февраля она родила в своем доме здорового мальчика и положила его в унитаз, где он захлебнулся, сообщило следственное управление Следственного комитета по региону.

Суд признал женщину виновной по ст. 106 УК России (убийство матерью новорожденного ребенка). Ей назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

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