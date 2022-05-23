Ингушскому активисту Мякиеву отказано в отводе судьи

23 мая 2022, 22:35

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Судья Ирина Гараничева отказалась взять самоотвод, о котором ходатайствовал обвиняемый в применении насилия к представителю власти на митинге в Магасе Багаудин Мякиев. Эта судья рассматривала дела двух других участников митинга и исследовала многие доказательства которые есть и в его деле, указал Мякиев.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая в суде прокурор сообщил, что местонахождение росгвардейцев, в нападении на которых обвинен ингушский активист Багаудин Мякиев, выяснить не удалось. Судебное следствие регулярно объявляет о неявке потерпевших, чтобы вынудить защиту отказаться от их допроса, предположил Мякиев.

18 января Пятый кассационный суд в Пятигорске отменил приговор Мякиеву, осужденному по обвинению в нападении на силовиков на митинге в Магасе, и направил дело на новое рассмотрение. На заседании 11 апреля было удовлетворено ходатайство прокурора об отводе судьи. Мякиев предположил, что судью сместили, так как тот согласился с доводами защиты и вызвал потерпевших и свидетелей в суд.

Сегодня в Железноводском городском суде состоялось заседание по делу Багаудина Мякиева. В суде были оглашены письменные показания двоих потерпевших росгвардейцев, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Аушев.

Это произошло после того, как судья приобщила к делу некий документ о том, что установить, где находятся потерпевшие, не представляется возможным, пояснил он. "Прокурор принес письмо, которое якобы подтверждает то, что местонахождение потерпевших невозможно установить. И он же ходатайствовал об оглашении письменных показаний именно в связи с невозможностью установления местонахождения потерпевших. В УПК есть пункт, который позволяет так сделать. Но ничего подобного в предъявленном гособвинителем документе мы не увидели. Там не написано, что их местонахождение не установлено. Там написано, что они находятся в командировке за пределами России. Но это не значит, что их местонахождение невозможно установить. Они в командировке, они на госслужбе, и их местонахождение известно. А прокурор ссылался именно на невозможность установить местонахождение потерпевших, ходатайствуя об оглашении их письменных показаний. То есть уже тут мы наблюдаем противоречие", - сказал Аушев.

Бумага, которую представил прокурор, не могла быть приобщена к делу, считает адвокат. "Это письмо из переписки следователя с Росгвардией [...] Его роль (следователя) в деле давно завершена, у него статуса нет никакого (в деле сейчас). Мы возражали против приобщения этого письма к материалам дела, но судья приобщила и разрешила зачитать показания", - сказал защитник.

Тогда Багаудин Мякиев заявил ходатайство об отводе судьи - на том основании, что судья Ирина Гараничева ранее рассматривала дела еще двоих участников митинга в Магасе, обвинявшихся по той же статье, что и Мякиев, и исследовала значительную часть доказательств, которые есть и в его деле, рассказал адвокат.

"В соответствии с постановлением Конституционного суда России участие судьи в деле недопустимо, если он уже давал оценку этим доказательствам. Это служит препятствием для его участия в новом деле с такими же доказательствами. Я об этом сказал. Судья ушла минут на 20, после чего вернулась и сказала, что отвода не будет. Причем, когда судья зачитывала свое решение, она вообще не прокомментировала мои слова о том, что она уже рассматривала дело такого-то участника митинга, такого-то участника, что рассматривать мое дело она теперь права не имеет. Просто зачитала решение, что нет оснований для отвода", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Багаудин Мякиев.

Когда прокурор в ходатайстве указал основанием об отводе судьи Станислава Бобровского то, что он рассматривает параллельно с моим делом дело сотрудников полиции, которые отказались разгонять людей, это стало основанием для отвода, отметил обвиняемый. "Хотя там и статья другая, и время правонарушения другое, там доказательства могут совпадать лишь отчасти - какие-то видео с митинга, возможно. Это совершенно другое дело! И судья Бобровский отвелся. А судья Гараничева рассматривала абсолютно такие же дела, как мое, и доказательства там совпадают на 90%, она по ним уже выносила решения" - возмутился активист.

11 апреля в суде прокурор заявил ходатайство об отводе судьи Станислава Бобровского, суд удовлетворил его. Судью сместили, так как он согласился с доводами защиты и вызвал потерпевших и свидетелей в суд, считает Багаудин Мякиев.

Мякиев подчеркнул, что потерпевшие не пришли не только к нему на заседание, но и на те суды, где рассматривались дела других участников митинга по тому же событию, в частности, в 2020 году. "Я вот невиновен, и я буду это доказывать, и мне не стыдно прийти в суд. А эти потерпевшие где?" - сказал Мякиев. Он подчеркнул, что письменным показаниям потерпевших не доверяет, потому что не знает, при каких обстоятельствах они их взяли и брали ли вообще. "Рассмотрение моего дела без участия потерпевших и свидетелей обвинения не может быть названо справедливым судебным разбирательством. После того, что мы видели в суде наших старших Барахоева и Ужахова, наших братьев и сестры Зарифы [...] я, конечно, ничему не удивляюсь", - заключил он.

Семь лидеров протеста были обвинены в создании экстремистского сообщества. Их защита и сами подсудимые заявляли, что на митинге в Магасе они призывали участников акции воздержаться от беспорядков, и в этих действиях нет экстремизма. Тем не менее 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил их к длительным срокам в колонии: Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года колонии. Близкие осужденных сообщили после приговора, что утратили веру в справедливый суд. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Железноводский городской суд сегодня вновь отказал корреспонденту "Кавказского узла" в посещении открытого судебного заседания, сославшись на коронавирус.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.