23 мая 2022, 14:14

Инспектор таможенного поста в Ростовской области осужден за взятку

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший ведущий инспектор таможенного поста в Ростовской области получил четыре месяца исправительных работ по делу о взятке.

Решение вынес мировой судья в Азовском судебном районе, признав инспектора виновным в получении взятки (ч.1 ст.291.2 УК России), сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

"В суде установлено, что в июне 2020 года подсудимый, занимая должность ведущего инспектора таможенного досмотра таможенного поста, получил от представителя юрлица взятку в размере 10 тыс. рублей за ускоренное проведение таможенного контроля в форме таможенного досмотра и беспрепятственного выпуска товаров данной организации", - цитирует пресс-службу прокуратуры "Интерфакс".

По данным ведомства, бывшему инспектору назначено четыре месяца исправительных работ с удержанием пяти процентов из зарплаты в доход государства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале 2020 года две сотрудницы Ростовской таможни были осуждены за мошенничество. Суд признал их виновными в необоснованном получении выплат по инвалидности и приговорил к условному лишению свободы.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Сотрудник ростовской таможни осужден за взятку", "Главный архитектор Ростова-на-Дону отпущен из-под ареста", "Замглавы района в Ростовской области получил пять лет за взятку в полмиллиона".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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