Кубанский крановщик добился выплаты зарплаты после забастовки

23 мая 2022, 13:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Машинист башенного крана, объявивший забастовку в Темрюкском районе из-за задержки зарплаты, получил выплаты после акции протеста. В случае невыплаты заработанных денег работники вправе обращаться в профсоюз или прокуратуру, указал юрист Александр Марченко.

Как писал "Кавказский узел", 10 мая стало известно, что машинист башенного крана в посёлке Веселовка Темрюкского района объявил забастовку, пояснив, что долг работодателя перед ним и его напарником составляет почти полмиллиона рублей. Второй крановщик претензий не озвучил.

Крановщику Вячеславу, объявившему забастовку, выплатили задержанную зарплату после вмешательства местных властей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности журналист одного из изданий Кубани. "Одному выплатили деньги поначалу. А другому — нет. Но после выхода ролика вмешались власти, и деньги Вячеславу выплатили", - сказал он.

Журналист не исключил, что крановщика убедили не развивать эту тему в прессе. "Дали деньги и сказали: молчи, больше не общайся. Журналистка, которая в первый раз с ним пообщалась, больше не может связаться. И вообще он бросит трубку, как только услышит, что это журналист звонит", - поделился мнением журналист.

Корреспондент "Кавказского узла" в течение нескольких дней пытался дозвониться до рабочего, но получить его комментарий не удалось.

При возникновении конфликта из-за зарплаты или по другим вопросам претензии выдвигаются прежде всего к самому работодателю, и наиболее эффективным будет мировое соглашение с ним, считает адвокат Александр Марченко.

"Но работник должен показать уровень своей правовой грамотности. Длительная задержка зарплаты (более двух месяцев), непредоставление работы, что имеет важное значение при сдельной оплате труда и актуально было в пандемию - всё это является нарушениями трудовых прав гражданина", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В таких случаях в письменном обращении к работодателю работнику следует сообщить о проблеме и предупредить о невыходе на работу из-за нарушения своих прав. "Эта возможность есть по Трудовому кодексу у работника. И если работодатель видит, что у работника серьезные намерения, то часто идёт навстречу. Наряду с этим можно обратиться в коллективный орган работников предприятия, в профсоюз, если он есть", - рассказал Марченко.

Другой способ призвать работодателя выполнить свои обязательства перед работником — это обращение в правоохранительные органы, отметил он. "Можно обратиться в полицию и параллельно в прокуратуру. Невыплата зарплаты может быть оценена как уголовное преступление. Но при этом, если зарплата будет выплачена, то дело может быть прекращено", - сказал Марченко.

По его словам, иск в суд — это крайняя мера и в настоящее время не очень эффективная. "Хотя в целом в претензиям работников суды лояльны, но ввиду загруженности рассмотрение дела в суде длится не менее полугода, а то и больше. У меня есть недавний пример трудового спора. Иск подан вапреле 2020 года, в суде рассмотрение началось в августе 2021-го. А сейчас [дело рассматривает] кассационная инстанция", - рассказал юрист.

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