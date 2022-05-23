ЛЭП. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

23 мая 2022, 11:03

Жители Краснодара остались без света после аварии

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В зону отключения электроэнергии в Краснодаре попали детский сад и 3 тысячи жителей многоэтажных и частных домов.

"Кавказский узел"ранее писал, что жители садовых товариществ в Краснодаре жаловались на постоянные отключения света. В знак протеста 8 мая они перекрыли трассу.

В Краснодаре отключены 19 трансформаторных подстанций, в результате чего 3 тысячи жителей и детский сад остались без света, сообщили сегодня в Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города.

"В 09:14 мск поступило сообщение об аварийном отключении электроэнергии по улицам: Комсомольская, Мира, Октябрьская, Подгорный, Советская, Николая Кондратенко, Постовая, Рашпилевская, Красная, Береговая, Затонная, Красина, Октябрьская", - цитирует сообщение ЕДДС "Интерфакс".

По данным службы, на восстановление электроснабжения потребуется четыре-пять часов.

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Примечание:

"Более тысячи человек остаются в пунктах временного размещения на Кубани", "Десять жителей Крымского района эвакуированы после ливней", "В Геленджике восстановлена подача электричества".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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