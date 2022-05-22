Гарибашвили оценил в 100 миллионов долларов предложенную властям долю в "Боржоми"

22 мая 2022, 15:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Стоимость доли в компании "Боржоми", безвозмездно предложенной властям Грузии, оценена примерно в 100 миллионов долларов, сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. После того, как правительство утвердит условия сделки, работа заводов будет возобновлена, заверил он.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая компания, контролирующая IDS Borjomi International, предложила безвозмездно передать правительству Грузии часть своих акций. Если правительство одобрит предложение, то IDS Borjomi Georgia сможет восстановить производственный процесс на заводах и возобновить хозяйственную деятельность, пояснили в компании.

IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, 60-процентной долей которой владеет компания "Альфа-Групп", основанная российским предпринимателем Михаилом Фридманом, подпавшим под санкции, введенные странами Запада из-за ситуации на Украине. IDS Borjomi Georgia сообщила о приостановке работы с 29 апреля двух своих заводов. Компании ограничили доступ к банковским счетам после того, как Фридман попал под санкции. В результате приостановки заводов более тысячи человек оказались под угрозой потери работы.

Стоимость доли в заводах по розливу минеральной воды «Боржоми», передаваемой государству, оценена примерно в 100 миллионов долларов, сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, комментируя ход переговоров с IDS BORJOMI International.

Юридического заключения по сделке пока нет, уточнил председатель правительства. "У нас была прямая коммуникация с управляющей компанией, владельцами «Боржоми». Есть предложение: они дарят государству долю, стоимость которой, грубо говоря, 100 миллионов долларов. Заключение будет через несколько дней, это все мы утвердим на следующем заседании правительства. Так что, в оперировании «Боржоми» проблем не будет. Бренд, являющийся нашей гордостью, продолжит работу", - приводит сегодня его слова "Новости-Грузия".

Все сотрудники заводов "могут быть спокойны", заверил премьер-министр. "Хочу сказать им, что проблема будет исчерпана", - цитирует Гарибашвили "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, работники IDS Borjomi Georgia выступили против ухудшения условий трудовых контрактов после приостановки работы заводов. По предложенным им новым условиям ставка оплаты сверхурочной работы была снижена со 140% от зарплаты до 125%, а из контрактов исчезли премии. 4 мая сотрудники заводов провели акцию протеста, на которой заявили, что готовы подписать контракты, только если с открытием заводов старые условия будут возвращены. Акцию протеста поддержал Профсоюз работников сельского хозяйства, торговли и промышленности.

На следующий день 49 сотрудников завода, несогласных с ухудшением условий контрактов, были уволены. 9 мая на профсоюзном собрании рабочие потребовали восстановить на работе уволенных коллег, вернуться к прежним условиям труда и повысить зарплату на 10%. Сотрудники также требовали встречи с генеральным директором компании Иване Мачавариани, но он с ними не встретился.

Встреча работников с директором была намечена на 17 мая, но директор "Боржоми" в тот день отказался встретиться с уволенными работниками и покинул территорию завода. После этого рабочие решили привлечь к расследованию нарушений их прав народного защитника Грузии и Службу инспекции труда.

К 19 мая в Службу инспекции труда поступило около 100 звонков от сотрудников "Боржоми", пожаловавшихся на шантаж, угрозы и дискриминацию на заводе, заявил председатель отраслевого профсоюза Георгий Диасамидзе. По его словам, из администрации завода "Боржоми" звонят сотрудникам с предупреждением, что "любой сотрудник, который выйдет на телевидение и сделает какие-либо публичные комментарии, будет привлечен к уголовной ответственности". В связи с этим Диасамидзе призвал главу Службы инспекции труда принять меры.

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