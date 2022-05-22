Акция "Ночь музеев" в Нагорном Карабахе привлекла внимание к проблеме сохранения армянских памятников

22 мая 2022, 02:55

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Десять музеев Нагорного Карабаха организовали выставки в рамках акции "Ночь музеев". Большая часть экспозиций была посвящена армянским культурным памятникам, которые остались на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. Организаторы и посетители выставок высказали опасение за сохранность таких памятников.

В пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что Международный день музеев отмечали 18 мая, а акция "Ночь музеев" проводилась в ночь с 21 мая на 22 мая. В Арцахском (Нагорно-Карабахском) государственном историко-географическом музее в Степанакерте открылась выставка "Археологические материалы, обнаруженные в результате раскопок у мавзолея Керен", в государственных музеях райцентров Мартакерт и Аскеран представлены выставки "Сохраним наше наследие и традиции" и "Историко-архитектурные памятники Аскерана", в райцентре Мартуни - "Мартунинские герои 44-дневной войны", в доме-музее Парсегова открыта выставка "Хачкары нашего села", в Музее истории общины Бердашен представлена выставка о жизни и развитии села. Музеи города Шуши представили в Степанакерте персональную фотовыставку кинорежиссера Владимира Геворгяна "Мой Шуши". Также ряд музеев провели лекции по истории Родины и мастер-классы для школьников по прикладному искусству. Музей города Гадрута в Степанакерте представил фотовыставку "Оккупированные памятники Гадрута". А музей Кашатагского района открыл в Ереване выставку об армянских памятниках района.

По словам сотрудника Минкультуры Еразика Даниелян, в рамках акции в основном проводились фотовыставки, лекции и мастер-классы. Экспозиции представили десять музеев, в том числе музеи, расположенные на занятых Азербайджаном территориях - города Гадрут Гадрутского района, города Шуши Шушинского района, города Бердзор Кашатагского района. По ее словам, все музеи "отметили высокую посещаемость". "18 мая все музеи были открыты полный рабочий день, с 9.00 по 18.00 часов. Учитывая высокую заинтересованность к выставкам, в день акции «Ночь музеев», работа всех музеев продлена на два часа – с 9.00 до 20.00 часов. Экспозиция некоторых выставок продлена на пару месяцев", - рассказала Даниелян корреспонденту "Кавказского узла".

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Нагорного Карабаха Лерник Ованнисян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что на выставках в виде фотографий представлена часть утерянных после осенней войны 2020 года памятников.

"Армянские памятники <...> подвергаются осквернению и вандализмы. Мы это наблюдаем в опубликованных в социальных сетях видеоматериалах. Это относится не только к старинным армянским памятникам, но также разрушаются памятники погибшим в ВОВ и первой карабахской войне", - заявил Ованнисян.

По его словам, "мы постоянно обращаемся в различные международные структуры и инстанции, чтоб обратили внимание на действия <...> по отношению к армянским историческим, архитектурным и духовным памятникам и музейным экспонатам на оккупированных территориях, и посодействовали их сохранению". "К сожалению, на наши обращения мы не получаем ответов. В результате войны 2020 года на [перешедших под контроль Азербайджана] территориях осталась половина наших музеев с почти 30 тысяч экспонатами и две тысячи историко-архитектурных памятников, в том числе 169 церквей и часовен, более 10 святых мест, более 500 хачкаров (камни-кресты), до 50 памятников ВОВ. Все они на грани уничтожения", - отметил Ованнисян.

Советник министра образования, науки, культуры и спорта Нагорного Карабаха, историк Меланья Балаян с сожалением отметила, что 12 музеев и огромное музейное наследие можно считать утраченными в результате 44-дневной войны.

Государственный историко-краеведческий музей Нагорного Карабаха в Степанакерте представил выставку "Археологические материалы, обнаруженные в результате раскопок у мавзолея Керен".

Директор музея Жанна Арстамян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что "ежегодно в День музеев и в «Ночь музеев» проводится мероприятие, которое пользуется высоким интересом у общественности". Она также отметила, что мероприятия организованы и в филиалах музея в районах.

Директор ГНКО "Музеи города Шуши" Лусине Гаспарян, представляя фотовыставку Владимира Геворгяна про Шуши, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что "на представленных фотографиях автор изобразил душу родного Шуши". "Я надеюсь, что благодаря этим фотографиям каждый из нас не забудет Шуши", - добавила она.

Автор фотографий Владимир Геворгян отметил, что все фотографии сделаны до начала 44-дневной войны. "Я представил около сорока работ, малая часть моих фотографий разных лет, которые я считаю любительскими. Но моя цель состояла в том, чтобы с помощью выставки объединить всех жителей Шуши, чтобы они могли прийти на выставку и увидели кусочек Шуши", - сказал Геворгян корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Степанакерта Сейран Саргсян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он побывал на нескольких выставках в Степанакерте и "посетителей было больше, чем я видел раньше".

"Я часто периодически посещаю культурные мероприятия как работник искусства. Если бы такая ситуация была бы до 44-дневной войны, то я бы сказал, что люди потянулись к искусству. Но сейчас скажу, что возможно, люди понимают, что потеряны части армянского наследия, которые могут быть разрушены и потеряны навсегда. К сожалению, людям свойственно ценить то, что уже потеряли", - сказал Саргсян.

Маргарита Петросян считает, что "государственные инстанции должны не прекращать обращаться в международные структуры, чтобы привлечь внимание к вопросу сохранения армянских памятников, оставшихся на территориях, перешедшие под контроль Азербайджана".

Она сказала корреспонденту "Кавказского узла", что "организованные выставки должны быть представлены не только в Арцахе (Нагорном Карабахе), но и в Армении, и в других странах мира, и нужно приглашать посетить их руководителей, правозащитников, организации, занимающиеся сохранением культурного наследия".

Положительную оценку проведенным мероприятиям в Международный день музеев и Ночь музеев дал Армен Аракелян. По его словам, "людям, и особенно вынужденным переселенцам, необходимо осознать, что все помнят об их потерях, и не забывают и ценят культурное наследие, которые они потеряли вместе с родными домами". "Все выставки соответствуют высоким стандартам, их можно представить в разных странах", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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