Переселенцев из Нагорного Карабаха обеспокоили планы чиновников прекратить выплаты

21 мая 2022, 04:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники госучреждений с территорий, перешедших под контроль Азербайджана, попросили власти не приостанавливать оплату простоя. Взамен этой программы правительство начнет новую, которая предусматривает оплату аренды жилья и коммунальных услуг, сообщил госминистр Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", беженцы из Нагорного Карабаха не раз проводили акции протеста, требуя определить их статус и предпринять действенные шаги по защите Нагорного Карабаха. 16 марта вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха на акции у здания правительства Армении потребовали возобновить переговоры с Азербайджаном об урегулировании карабахского конфликта. С призывом повлиять на ситуацию они также обратились к ООН. 7 апреля они объвили бессрочную сидячую акцию протеста объявили у офиса ООН в Ереване. Они заявили, что власти Армении и Нагорного Карабаха не предпринимают достаточно усилий в решении карабахской проблемы и препятствуют вмешательству международных структур, а также призвали создать условия для компактного проживания в Армении карабахских беженцев.

В результате войны 2020 года под контроль Азербайджана перешли Кашатагский, Карвачарский, Гадрутский районы, и часть Мартунинского, Аскеранского, Мартакертского и Шушинского районов. Всего по итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

Все работники государственных учреждениях на территориях, которые перешли под контроль Азербайджана, решением правительства Нагорного Карабаха получали компенсацию за простой из госбюджета. В апреле правительство приняло новое решение, согласно которому с 1 июля будет приостановлен процесс оплаты простоя переселенным лицам, работавшим в госучреждениях.

К председателю Национального собрания Нагорного Карабаха Артуру Товмасяну обратились работники администраций общин верхнего подрайона Аскеранского района, Акнахбюр, Аветараноц, Мадаташен, Мохрамат, перешедших под контроль Азербайджана. Петицию подписали 10 человек, они попросили председателя парламента ходатайствовать о продолжении оплаты простоя, сообщается 18 мая на сайте парламента Нагорного Карабаха.

Ранее, 21 апреля, с подобной петицией обратились 357 работников госучреждений Гадрутского района. Авторы петиции попросили председателя парламента ходатайствовать в вопросе продления срока оплаты простоя до конца 2022 календарного года или до обеспечения работников жилищными условиями.

На заседании Народного собрания 28 апреля, которое транслировалось в прямом эфире по местному телефидению, спикер парламента Артур Товмасян обратился к правительству, призвав «отменить катастрофическое решение №472N о роспуске ГНКО и увольнение насильственно перемещенных из подконтрольных противнику населенных пунктов в результате войны и работающих в государственной системе».

«Возможно, в Национальном собрании владеют неполной информацией, потому что в данной программе предусмотрены оговорки», - рассказал корреспондент "Кавказского узла" госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

«Детали программы еще разрабатываются. Во-первых, предполагается, что распускаются не все госучреждения, а лишь те, которые не действуют. Те учреждения, которые фактически продолжают свою деятельность, и их работа видна на практике, останутся. Это ряд образовательных, культурных, спортивных учреждений городов Шуши и Гадрут, который продолжают свою деятельность в Степанакерте, или в Армении. Во-вторых, администрации всех общин будут сохранены, но с уменьшением количества работников. Будут распущены коммунальные хозяйства, медцентры и пункты в общинах, ЗАО в тех общинах, которые находятся под [контроль Азербайджана]», - сказал Бегларян.

Он отметил, что в случае роспуска госучреждений персонал предполагается сократить до 3500 человек. «Мы выяснили, исходя их данных комитета государственных доходов Армении и Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), что из 3500 переселенцев работают порядка 2000. То есть они и работают и получают оплату за простой. Правительство изучит жизненные обстоятельства остальных 1 500 переселенцев, и предусмотрит для них некий другой подход - трудоустройство этих людей или курсы переквалификации, для тех, кто желает получить новую профессию», - отметил чиновник.

Бегларян добавил, что «на рынке труда есть вакансии, особенно в сферах строительства, сельского хозяйства и общественных услуг». «Приостановив с 1 июля оплату за простой вынужденным переселенцам, правительство начнет новую программу социальной помощи для вынужденных переселенцев. По этой программе переселенцы будут получать финансовою поддержку для оплаты аренды жилья и коммунальных услуг. Данная программа также на стадии разработки, она должна начать реализовываться с 1 июля», - рассказал он.

Сотрудник министерства социального развития и миграции Нагорного Карабаха сообщил, что в Нагорном Карабахе реализуются программы финансовой помощи перемещенным лицам в размере 40 000 драмов (около 90 долларов) и 20 000 драмов (около 44 долларов). По два месяца пенсионеры и дети получают по 40 тысяч драмов, а остальные – по 20 тысяч драмов, рассказал он.

По словам начальника отдела информации и по связям с общественностью Министерства социального развития и миграции Нагорного Карабаха Ани Товмасяна, «в случае обращения министерство знакомит соискателей с вакансиями, доступными для работодателей, предлагают участвовать в программах повышения квалификации», список вакансий есть и на сайте ведомства.

Вынужденные переселенцы сообщили о сложностях поиска работы

Ваган Савадян, мэр города Гадрут, центра Гадрутского района, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что инициативная группа переселенцев встречалась с высшим руководством Нагорного Карабаха и высказала свои предложения по данной программе. "Мы предложили прежде, чем окончательно утвердить программу, провести мониторинг и выяснить, насколько семья зависима от оплаты за простой, и что власти могут предложить взамен. Есть те, которые могут найти работу по профессии, это в основном специалисты. Нужно учитывать, что есть люди, которым до пенсии еще более 10 лет и таких работодатели неохотно берут на работу, есть женщины, которые находятся в декрете или в отпуске по уходу за ребенком. Власти обещали учесть все эти обстоятельства », - сказал он.

По словам мэр Гадрута «данная программа, если не будут учтены все нюансы, может натолкнуть людей задуматься об отъезде из Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха)».

«Если оплаты за простой не будет, жилищный вопрос не решен, то человек просто уедет из Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), потому, что его здесь ничего не удерживает. Всех этих людей необходимо попробовать трудоустроить, решить жилищный вопрос, и уже после говорить о роспуске и сокращении. Мы так и написали в своей петиции к спикеру Народного собрания», - сказал Савадян.

Он рассказал, что его семья снимает жилье и ждет, когда государство достроит дома для семей из Гадрутского района.

Беженка из Шуши Светлана Григорян рассказала, что она одинокая, и после войны ее приютили родственники в Степанакерте. Она сказала корреспонденту "Кавказского узла", что не пыталась трудоустроится, потому, что у нее предпенсионный возраст.

«Уже почти два года живу у родственников. В Шуши, до войны, была социальным работником. В Степанакерте работу не искала, потому, что понимала, что в моем возрасте найти спокойную нетяжелую работу проблематично. В основном вакансии для женщин в Степанакерте – это пекарни, коммунальные работники, есть рабочие места в предприятиях или строительстве. Иногда подрабатываю сиделкой, если человек не очень тяжелобольной. Всю полагающиеся переселенцам социальную помощь получаю. Живу в основном на эту финансовую помощь. В основном трачу на еду, так как надеюсь, когда государство решит мой жилищный вопрос, небольшие накопленные деньги потрачу на обустройство нового жилья. Ведь власти обещали, что для жителей Шуши квартиры будут предоставлены в Степанакерте, но когда это будет, не известно. Строительство идет медленно, а квартиры пока предоставляют многодетным и семьям погибших воинов», - сказала Григорян.

Мать двоих детей, педагог Лиана Степанян из Шушинского района, села Карин, работает по профессии в одной из школ Степанакерта. По ее словам, после войны, с ноября 2020 года, семья временно обосновалась в Степанакерте, и теперь они продолжают жить и работать с надеждой, что вернутся в свои родные дома». По словам Степанян, она ждет, когда власти достроят жилой квартал для жителей села Карин так в селе Норагюх Аскеранского района, "хотя многие считают, что новые дома станут временным пристанищем". Беженка отметила, что любая социальная программа для поддержки семей вынужденных переселенцев будет полезна.

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