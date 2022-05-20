Прокуратура добилась пересмотра дела жителя Дона о дискредитации армии

20 мая 2022, 23:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ростовский облсуд направил на новое рассмотрение дело местного жителя жителя Егора Попивненко, который получил предупреждение за пацифистский пикет. Прокуратура сочла такое наказание для активиста слишком мягким.

Как писал "Кавказский узел", после того, как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), жители в том числе Ростовской области стали подвергаться преследованию и по этой статье. Так, 18 мая стало известно, что суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Поповкина к пяти суткам ареста, признав разжиганием ненависти к российским военным его комментарий в соцсети.

Постановление Пролетарского райсуда Ростова-на-Дону по статье о дискредитации вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП) в отношении Егора Попивненко отменено, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Ростовский областной суд принял решение направить дело активиста на пересмотр по жалобе прокуратуры, которая сочла предупреждение не соответствующим статье КоАП и слишком мягким наказанием для пикетчика, сообщили "Кавказ.Реалии"**.

Попивненко 9 мая вышел в центр Ростова-на-Дону с плакатом с пацифистской надписью, пикетчика задержали и составили на него административный протокол, отмечается в сообщении.

Дело Попивненко поступило в Ростовский облсуд 16 мая, на следующий день он постановил отменить решение суда первой инстанции и возвратить дело на новое рассмотрение, следует из карточки дела на сайте суда.

Комментариев активиста или его представителей относительно решения Ростовского облсуда не поступало.

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* включен Минюстом России в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** издание включено Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.