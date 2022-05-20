"Азимут" объявил о запуске рейсов из Астрахани в Баку

20 мая 2022, 09:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С 30 мая начнут дважды в неделю выполняться рейсы из Астрахани в Баку, сообщила авиакомпания "Азимут".

По данным пресс-службы авиакомпании "Азимут", рейсы из Астрахани в Баку будут выполняться по понедельникам и пятницам.

Из Астрахани самолет будет вылетать в 12.45 мск, посадка в Баку – в 14.10 мск. Вылет в обратном направлении из Баку будет в 15.10 мск, посадка в Астрахани – в 16.40 мск, информировало сегодня агентство АПА.

"Авиакомпания "Азимут" расширяет международную маршрутную сеть и сообщает об открытии продаж авиабилетов из Астрахани в столицу Республики Азербайджан. Рейс А4863/864 Астрахань – Баку – Астрахань будет выполняться с 30 мая", – привел сообщение пресс-службы ТАСС.

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