Власти признали проблему с водоснабжением села в Астраханской области

20 мая 2022, 07:43

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Чиновники из местной администрации не организовали подвоз воды жителям села Капустин Яр, несмотря на проблемы с его водоснабжением. В селе будет реконструирован водопровод, из-за ветхости которого сельчане часто остаются без воды, сообщили власти Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 марта сильный ураган привел к массовым отключениям воды и света в Астраханской области. На проблему с водоснабжением тогда жаловались и жители Ахтубинского района.

Жителям села Капустин Яр в Ахтубинском районе Астраханской области организован подвоз воды из-за проблем с водоснабжением, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Жалобы жителей села Капустин Яр на перебои с водоснабжением регулярно поступали в адрес главы региона. В этом году жители снова столкнулись с отсутствием питьевой воды. Ее даже не подвозили, хотя местные власти обязаны это делать. На старых, изношенных трубах часто случаются аварии, и люди подолгу остаются без воды", – привел 19 мая "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Специалисты проведут в селе Капустин Яр техобследование водопровода и разработают проект реконструкции разводящих сетей, а также проект строительства ветки от села Солянка до Капустина Яра, сказано в сообщении.

Ранее жители села Капустин Яр несколько раз обращались с жалобой на проблему с водоснабжением к президенту России Владимиру Путину. Последний раз они направляли жалобу в январе 2021 года. Тогда сельчане жаловались, что водопровод изношен на 90%. На нём постоянно происходят аварии и жители остаются без воды. При этом еще ранее, в 2018 году чиновники отчитались о решении проблемы с водоснабжением села Капустин Яр, сказано в публикации.

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