Продлен запрет на полеты в аэропорты юга России

18 мая 2022, 11:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты продлены на неделю, до 25 мая, сообщила Росавиация.

Как писал "Кавказский узел", работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике и Элисте была приостановлена 2 марта, после начала спецоперации на Украине. Ограничение на отправку и прием самолетов в этих аэропортах неоднократно продлевалось на неделю, в последний раз – до 19 мая.

Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлено до 03.45 мск 25 мая, сообщила сегодня Росавиация. В списке - аэропорты в пяти городах юга России (Анапа, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону и Элиста), а также Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк и Симферополь.

"Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", - говорится в сообщении, размещенном в Telagram-канале ведомства.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.