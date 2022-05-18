Самолет в небе. Фото <a href="https://ru.freepik.com/photos/background">Background фото создан(а) Racool_studio - ru.freepik.com</a>

18 мая 2022, 11:38

Продлен запрет на полеты в аэропорты юга России

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты продлены на неделю, до 25 мая, сообщила Росавиация.

Как писал "Кавказский узел", работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике и Элисте была приостановлена 2 марта, после начала спецоперации на Украине. Ограничение на отправку и прием самолетов в этих аэропортах неоднократно продлевалось на неделю, в последний раз – до 19 мая.

Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлено до 03.45 мск 25 мая, сообщила сегодня Росавиация. В списке - аэропорты в пяти городах юга России (Анапа, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону и Элиста), а также Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк и Симферополь.

"Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", - говорится в сообщении, размещенном в Telagram-канале ведомства.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Аэропорт столицы Калмыкии прекратил работу из-за сильного тумана", "Началась продажа билетов на авиарейсы в Сочи из пяти городов России", "В Калмыкии сняты ограничения на полеты из аэропорта Элисты".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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