Сочинские отельеры поделились ожиданиями от нового курортного сезона

18 мая 2022, 05:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сочинский чиновники ожидают, что летний сезон этого года будет рекордным, а отельеры прогнозируют 100-процентую наполняемость с 15 июня по 1 сентября. Опрошенные "Кавказским узлом" отдыхающие посетовали, что проживание в сочинских гостиницах стоит очень дорого и зачастую даже превышает проживание на зарубежных курортах, куда из-за политической ситуации в мире поехать затруднительно.

Как писал "Кавказский узел", летний туристический сезон начался 1 мая на курортах Кубани одновременно с отменой большинства ограничений, действовавших более двух лет из-за пандемии.

Руководитель пресс-службы администрации Сочи Кристина Мруг рассказала 17 мая корреспонденту «Кавказского узла», что "как и прогнозировалось, в первой декаде мая курорт принял почти 248 тысяч гостей". "Это на 6,8% выше показателя предыдущего года. На прием туристов работали 1412 средств размещения, рассчитанные на 72 тысячи номеров. Средняя загрузка средств размещения достигала уровня 80-84%. При этом в ряде отелей и санаториев города на эти даты 90-100%. Отели и апартаменты горного кластера в среднем были заполнены на 66%. Наибольшим спросом у гостей пользовался санаторно-курортный отдых, отели среднего и высокого уровня звездности с подогреваемыми бассейнами, СПА и развитой инфраструктурой", - сообщила она.

По словам Мруг, в дни майских праздников сочинский аэропорт принимал в сутки в среднем более 14 тысяч пассажиров, а железнодорожные вокзалы - почти 12 тысяч. "Через пост Магри ежедневно взъезжали более 5,5 тысячи автомобилей. Самыми популярными объектами для посещения в городе стали парк «Ривьера», «Дендрарий», смотровая башня на горе Большой Ахун, Скай-парк и Солохаул Парк. Их посетили более 160 тысяч человек. Также с 1 мая в Сочи открылись 23 пляжа во всех районах курорта. Ежедневно их посещали десятки тысяч жителей и гостей курорта. А всего к началу лета заработают еще 188 пляжных территорий», - рассказала Кристина Мруг.



Она также рассказала, что после открытия сезона и майских праздников были подведены краткие итоги с руководителями всех отраслей туризма, из которых руководство города сделало выводы, что «город готов к оказанию качественных услуг и сервиса, готов обеспечивать самый высокий уровень безопасности, сам летний сезон- 2022 года обещает стать рекордным для Сочи». За высокий сезон, который длится с 1 июня по 1 сентября, работники турбизнеса ожидают около четырех с половиной миллионов туристов, рассказала Мруг.

Представитель пресс-службы аэропорты Сочи рассказала, что "за январь-апрель 2022 года аэропорт обслужил более 2 млн 419 тыс. человек". "Большая часть пассажиров перемещалась на внутренних направлениях. Вместе с тем фиксируется рост международного пассажиропотока. Он составил свыше 121 тысячи человек, что в 6,5 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В настоящее время аэропорт Сочи является южным хабом для полетов заграницу. Наиболее популярными внутренними направлениями в 2022 году стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Уфа. Из зарубежных направлений - Ереван, Стамбул, Анталья и Душанбе. Накануне базовый перевозчик - авиакомпания Nordwind совместно с партнером Pegas Fly анонсировали увеличение объема перевозок в Сочи на 61% в весенне-летний период. Планируется выполнение прямых регулярных перелетов по данному направлению из 28 городов России, в маршрутной сети появятся шесть новых региональных маршрутов: из Кирова, Нижневартовска, Новосибирска, Сургута, Тюмени и Ханты-Мансийска. В июне 2022 года также планируется открытие рейсов из Сочи по ряду новых направлений в страны Ближнего Востока и Средней Азии, а также увеличение рейсов на существующих направлениях», - рассказала она.

Аэропорт Сочи после приостановки работы других аэропортов на юге России стал местом пересадки на международные направления. По словам сотрудников аэропорта, 40-60% мест на международных рейсах занято пассажирами, которые прилетели из других регионов России. Из аэропорта выполняются рейсы по восьми международным направлениям, в том числе в столицу Узбекистана Ташкент.

По подсчетам заместителя главы Сочи Инны Петуховой, «за первые четыре месяца этого года в Сочи отдохнули свыше 1,6 млн туристов". "На майские праздники было еще 250 тысяч гостей. В городе действует оперативный штаб по подготовке и проведению курортного сезона. В его составе представители структурных подразделений мэрии, городских служб и организаций, объектов санаторно-курортной отрасли и горноклиматических курортов», - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Отельеры ожидают максимальную загруженность с 15 июня по 1 сентября

Управляющая отелем на набережной Лаванды, 9 на Красной Поляне, входящим в группу «Русские сезоны», Галина Сипатова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что отель, которым она управляет, рассчитан на 25 номеров. Загрузка с начала курортного сезона на майские праздники была почти 100%.

«В настоящее время наблюдается небольшой спад отдыхающих. Но связано это с тем, что майские праздники прошли, люди разъехались по своим работам. Теперь мы ожидаем гостей где-то с 15 июня, потому что семейные едут в основном с детьми, а они, как известно, сдают экзамены до середины лета и затем с 1 сентября начинается учебный процесс. Поэтому семейных отдых имеет четкие рамки. Что касается других категорий граждан, то они не так сильно привязаны к работе или учебе и могут позволить себе отдых в любое время года», - отметила она.

Галина Сипатова также обратила внимание на демократичность цен в новом сезоне. Также, по ее словам, люди в связи с обстановкой в стране и в мире не планируют и не бронируют свой отдых, как было ранее, а «живут одним днем» - покупка билетов и бронирование осуществляется прямо в день поездки.

Сотрудница пансионата «Знание» Раиса Батуева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что заполняемость пансионата в Адлерском курортном городке всегда больше именно в высокий сезон, хотя люди едут на отдых и в межсезонье. После отмены ковидных ограничений туристы поехали в Сочи наиболее активно, поделилась она наблюдениями.

Директор крупного санатория ”Октябрьский» Ольга Заславская рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что "санаторий круглогодично заполнен отдыхающими - сотрудниками РЖД". "Летом они приезжают семьями, а в межсезонье - по отдельности. Не просто развлечься, но и поправить здоровье. Санаторий обладает большой лечебной базой», - рассказала директор.

Хозяйка мини-гостиницы на улице Прибрежная в Адлере Карина Цатурян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что к ней в основном приезжают отдыхать постоянные клиенты. Гостиница рассчитана на 10-12 номеров. «Цены при полной заполняемости остаются на прежнем уровне», - отметила она.

Отдыхающие пожаловались на высокую стоимость отдыха в Сочи

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" отдыхающие посетовали на дороговизну проживания в отелях.

45-летняя российская туристка из Москвы Ольга Мелихова, которая ежегодно посещала за границей, отметила, что гостиницы одной и той же категории стоят за рубежом дешевле, чем в Сочи раза в два. В этот раз из-за политической нестабильной ситуации в мире она не поехала заграницу, а остановилась в центре Сочи в трехзвездочном отеле. Со своей знакомой они сняла на майские праздники двухместный номер за 24 тысячи рублей в сутки. "В Турции, Италии и Испании номера уровня "3 звезды" обходились нам в два раза дешевле, то есть 12 000 в сутки. И туда еще входил завтрак", - сказала она.

43-летний отдыхающий из Казани Сергей Яковлев также посетовал на дороговизну и неблагоустроенные территории курорта. «Стоит свернуть в сторону центральной улицы - и видишь "Потемкинские деревни". А цены на все баснословные, включая отели», - сказал он.

По словам Яковлева, номер в отеле ему обошелся за 10 суток в 80 000 рублей. «Хотелось бы, чтобы цены были более низкие, потому что не каждый может себе позволить отдых, тем более в новых условиях», - добавил он.

Две 30-летние подруги Светлана Куликова и Лариса Смыслова приехали из Санкт-Петербурга. Они также выбрали трехзвездочный отель по цене за номер 15 тысяч рублей. «Решили отдохнуть сейчас, до 1 июня, потому что сказали, что с 1 июня цены взлетят. Поэтому мы взяли отпуска и приехали. Живем на Мамайке в отеле без завтраков. Питаемся в кафе. Тоже дорого», - сказала Куликова.

«К такой цене на отдых еще грязное море. Еще холодно, но я решила искупаться и глотнула воды. Потом трое суток у меня было отравление. Пришлось даже обращаться в больницу», - рассказала Смыслова.

20-летние студенты из Краснодара Семен Кислов и Василий Марков приехали в Сочи на трое суток. «Мы сняли самые дешевые номера в хостеле на Ривьере. Нам отдых обошелся по 500 рублей за ночь. А всего - по полторы тысячи с носа за три ночи. У нас не было задачи сидеть в отеле. Мы приехали погулять в Сочи и развлечься», - отметил Кислов.

Его друг Василий Марков подсчитал, что весь трехдневный отдых в Сочи с проездом, проживанием и питанием обошелся им на двоих в шесть тысяч рублей или по три тысячи рублей с человека.

Все опрошенные отдыхающие отметили, что события на Украине никак не повлияли на их отдых.

Сочи из лечебного курорта превратился в сугубо развлекательный

Специалист по туризму Елена Бокачева рассказала корреспонденту "Кавказского узла" об особенностях курортного сезона в Сочи после ковидных ограничений и в условиях нынешней политической ситуации.

«В Сочи действительно ожидается к началу высокого летнего сезона наплыв туристов. В основном едут в Сочи москвичи, жители Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара. У этих людей есть деньги на отдых и развлечения <...> Если в СССР приехать на отдых по профсоюзным путевкам могли все трудящиеся и их руководители, то в настоящее время приехать могут только те, у кого есть деньги. Основной отличительной особенностью нового курорта РФ от курорта СССР является переориентация целей. В СССР курорт Сочи служил здоровью людей, а сейчас - это развлечение. Для этих целей подходят все бывшие здравницы и новострои в Адлере, в центре, Хосте и Лазаревском. Из профильных лечебных зданий осталась только Мацеста. Если ранее собственниками были профсоюзы, то сейчас это отдельные граждане с частными фирмами. Здесь можно полечиться, заплатив 1000 рублей, а может и больше за одну ванну. Таких посещений должно быть не менее 10-15, чтобы наступил эффект», - рассказала Бокачева.

Она так же отметила, что многие профсоюзные организации перестали существовать, все они имели в Сочи свои санатории. Но после распада СССР активы этих санаториев и пансионатов были проданы частным фирмам и на месте санаториев стали появляться аппартаменты на продажу. «К примеру, апартаменты в бывшем санатории "Актер", "Заря", "Заполярье", "Олимпийский", пансионате «Светлана». Если ранее там отдыхали все граждане СССР, то теперь там живут покупатели курортной недвижимости и часто сдают в найм», - рассказала Бокачева.

Она также напомнила, что некоторые санатории с их лечебной базой вообще стерли с лица земли коммерсанты, застроив их территории коммерческими высотками, как например санаторий «Зори России» на Мамайке.

По мнению Бокачевой, популярность Сочи популярен не в последнюю очередь из-за сложностей с отдыхом за границей. По ее подсчетам, в Сочи самый дешевый отель - это хостел, где место стоит 500 рублей. Стоимость же проживания в самых дорогих отелях за ночь может доходить до полумиллиона рублей.

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