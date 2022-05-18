Соратники оппозиционера Рзаева связали его задержание с политической активностью

18 мая 2022, 06:44

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Джейхун Рзаев был задержан в городе Мингячевир на несколько часов. Соратники связали его задержание с одиночной акцией протеста в знак солидарности с демонстрацией 14 мая в Баку. В МВД назвали Рзаева подозреваемым по делу о незаконном обороте наркотиков.

Как писал "Кавказский узел", силовики 14 мая разогнали акцию протеста против насилия над журналистами и активистами, поводом для которой стало нападение на журналистку Айтен Мамедову. Активисты намеревались пройти маршем от площади Фонтанов до здания МВД и зачитать текст обращения перед министерством. Однако полиция плотно окружила организаторов акции и оттеснила их в сторону станции метро "Сахил". На акции задержаны не менее 28 человек, еще 13 человек были вывезены за пределы Баку и отпущены там, подсчитали в "Линии защиты". Протестующим все же удалось приблизиться к зданию МВД и зачитать заявление.

Член Мингячевирского городского отделения партии Народного фронта Азербайджана Джейхун Рзаев был задержан 17 мая ближе к вечеру.

«Джейхуна Рзаева задержали сегодня (17 мая) в Мингячевире около пяти часов вечера (16.00 мск), когда он забирал свою дочку-школьницу от репетитора. К нему подошли три-четыре человека в гражданской одежде. Они ребенку сказали, что якобы ее отец «совершил ДТП» и потому должен поехать с ними. Велели девочке самой идти домой. А Джейхуна на его же автомобиле увезли. Дочка обо всем этом рассказала дома и близкие сообщили о произошедшем нам», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» глава Мингячевирского городского отделения ПНФА Эльшан Абдуллаев.

Он связал задержание Рзаева с его политической деятельностью. «Эльшан не раз подвергали административным арестам за его политические акции. И в этот раз очевидно задержание связано с этим. 14 мая в Баку была акция протеста против насилия над журналистами и активистами. В знак солидарности с этой демонстрацией Джейхун решил провести одиночную акцию протеста в Мингячевира. Он развернул близ городской полиции плакат с лозунгом «Не хотим криминального государства». Аналогичный плакат он приклеил к заднему стеклу своего автомобиля. Его акция была не продолжительной, полицейские его там не заметили. Но после того, как он поделился фото с этой акции в (соцсетях), его в тот же день вызвали в полицию», - сообщил Абдуллаев.

По его словам, в городском управлении полиции Рзаеву заявили, что он поступил «не правильно» и предупредили, что вызовут еще. «И вот его задержали. Очевидно, что это связано с его акцией», - сказал Абдуллаев.

Он отметил, что в Мингячевире нет независимых адвокатов и, скорее всего, партия будет искать защитника в Баку.

Начальник отдела пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев сказал корреспонденту «Кавказского узла» вскоре после задержания, что представляющийся как член ПНФА, ранее судимый по статьям 182 (вымогательство), 234 (незаконный оборот наркотиков), 243 (вовлечение занятий проституцией) и 244 (содержание притонов) УК Азербайджана, Джейхун Рзаев задержан в качестве подозреваемого по делу о незаконном обороте наркотиков.

«В настоящее время в отношении его ведется соответствующее расследование. В зависимости от итогов расследования его деяние будет соответствующим образом квалифицировано. В задержании Джейхуна Рзаева нет никаких политических мотивов», - подчеркнул Гаджиев.

Однако практически ночью 17 мая Рзаева все же отпустили из полиции, сообщил Эльшан Абдуллаев. «Мы находились у городского управления полиции, пытаясь прояснить судьбу Джейхуна. Нас в здание не пропустили, но туда пробилась его мать. Через некоторое время Джейхун вышли с матерью. Джейхун выглядел изможденным. Видимо, на него оказывалось сильное давление. Он сообщил, что при задержании разбился его мобильный телефон. Джейхун сказал, что ему хотели «пришить» уголовное дело с наркотиками. Но вдруг поведение сотрудников полиции поменялось, они внезапно объявили, что отпускают его в виду отсутствия «достаточных доказательств», - рассказал он.

По мнению Гаджиева, освобождение Рзаева стало результатом огласки его ситуации в СМИ. "Очевидно, из Баку пришел приказ отпустить Джейхуна. Кстати, перед освобождением Джейхуна мы видели, как из управления полиции вышли трое лиц в гражданской одежде, которые уехали на «Тойота камри» с бакинскими номерами. Это были лица, которые специально приехали арестовать Джейхуна», - считает Абдуллаев.

Проживающий в Мингячевире блогер, член Комитета защиты гражданского общества Эльчин Гасанзаде также подтвердил освобождение Абдуллаев.

«Джейхуна арестовали за одиночную протестную акцию под лозунгом «Мы не хотим криминального государства». Но, видимо, что-то произошло, и из Баку пришло указание отпустить его. Эльчин, сам выйдя из здания полиции, подробно не рассказал деталей его пребывания в этом управлении. Он был сильно уставшим. Думаю, что в последующие дни он сам расскажет в подробностях, как и за что задержали, чего требовали от него. Мы сами не стали его сильно расспрашивать, поскольку он был сильно изможден», - сказал Гасанов.

Сам Джейхун Рзаев подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» свое освобождение. Однако он воздержался от комментариев, отметил, что в ближайшие дни более подробно прокомментирует ситуацию.

Комментариями представителей МВД по поводу освобождения Рзаева "Кавказский узел" пока не располагает.

Рзаев и ранее подвергался преследованиям. В октябре 2021 года он был арестован на 15 суток в административном порядке после проведения одиночной акции с требованием освобождения журналиста и блогера Эльчина Гасанзаде и Ибрагима Тюрксоя в Мингячевире.

9 мая 2020 он был арестован на 10 суток после того, как приклеил портрет одного из основателей Азербайджанской Народной Республики Мамеда Эмина Расулзаде к скульптуре символов флага Азербайджана - полумесяцу с восьмиконечной звездой в городе Мингячевире.

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Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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