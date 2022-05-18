Экологи упрекнули чиновников в игнорировании проблемы массовой гибели дельфинов на Кубани

18 мая 2022, 00:10

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Госорганы не ведут статистику гибели дельфинов, указали кубанские экоактивисты, комментируя информацию о росте смертности дельфинов в Сочи. По словам экологов, даже если ветеринарные службы берут тела погибших животных на исследование, то о результатах не сообщают.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2021 года на Черноморском побережье Краснодарского края была зафиксирована массовая гибель птиц. В краснодарском департаменте ветеринарии гибель птиц на берегу от Тамани до Туапсе пояснили сильными морозами, из-за которых чомги остались без пищи. Такого масштабного мора птиц не было даже после затяжных морозов, заявил биолог Вениамин Голубитченко. Евгений Витишко также раскритиковал версию о нехватке корма для птиц. В мае того же года жители Ейского района Кубани обнаружили тушки мертвых птиц, дельфинов и рыб на берегу в районе хутора Шиловка. Животные погибли из-за недостатка пищи, предположили в прокуратуре. Трупы погибших животных были направлены в лабораторию для установления причин их гибели, сообщили в Черноморо-Азовском морском управлении Росприроднадзора. Также были взяты пробы воды, воздуха и почвы на пляже.

Центр "Дельфа" заявил о массовой гибели дельфинов в Сочи

Впервые за четыре года на побережье Черного моря, в частности в Сочи, зафиксирована высокая смертность дельфинов, сообщила 12 мая директор Научно-экологического Центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей, комментируя появившиеся в соцсетях видео с погибшими дельфинами на побережье Сочи. Согласно данным ее организации, с января по май текущего года зафиксировали гибель около 250 дельфинов. По словам Белей, причина – инфекции и, предположительно, попадание в рыболовные сети, передало РИА "Новости" в тот же день. По факту очередной смерти дельфина в Туапсинском районе Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку, тело животного направили в Кропоткинскую краевую ветеринарную лабораторию, сообщило со ссылкой на информацию пресс-службы прокуратуры Краснодарского края агентство.

Инфекция могла распространиться и на фоне токсичного отравления после разлива нефти, но более точно о причинах смерти смогут сказать сотрудники ветуправления, которые проводят вскрытие животных, указала координатор центра "Дельфа" Ирина, слова которой 16 мая привел портал 93.RU.

Экоактивисты призвали ветслужбы детально исследовать случаи гибели дельфинов



Кроме отдельных экологов, никто за случаями гибели дельфинов не следит, и поэтому данных о масштабности проблемы нет, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Краснодарского отделения организации «Зеленая лига» Евгений Витишко.

"Государственные органы должны констатировать, проблема это или нет. Но никто этим не занимается", - отметил он. «Дельфины, как и другие морские млекопитающие, гибли всегда. Не думаю, что сейчас аномальное число погибших дельфинов. Их тела часто убирают, если их вдруг выбрасывает на пляжи. Трудно сказать об объективности подсчёта погибших дельфинов. Могут и несколько раз фиксировать одну и ту же погибшую особь. Например, тело животного может оказаться в воде вновь и потом его прибьет к другому берегу [...] Два года назад количество погибших дельфинов было больше», - рассказал Витишко.

По словам Витишко, он сам нередко выезжает для составления актов о гибели дельфинов. «Фиксируем, с чем может быть связана гибель. Центр "Дельфа" предположил, что нынешняя гибель связана с вирусным заболеванием морских зверей», - сказал Витишко. По его мнению, деятельность экологов не может заменить работу госорганов. «Власти не интересуются этой проблематикой. Исследовательскими работами пренебрегают. В том числе, и подсчетом числа погибших дельфинов», - считает Витишко. Ранее, когда был разрешен лов дельфинов, статистика их гибели вообще не велась, отметил он.

Другие случаи массовой гибели животных и птиц также игнорируются госорганами, указал эколог. «В прошлом году была массовая гибель чомги. Так и не было установлено, почему в таком количестве гибли эти птицы. Всё это из-за того, что нет научных организаций, которые бы занимались исследованием вопросов животного и растительного мира Черного моря. Отсутствие этого приводит к тому, что нет знания о причинах гибели тех или иных животных, включая дельфинов», - посетовал Витишко.

Ветеринарные службы забирают иногда тела погибших животных, но причины их гибели не устанавливают, потому что нет распоряжения госорганов об обязательности такой процедуры, пояснил эколог. «В Ново-Михайловке сотрудник ветеринарной службы завернул погибшего дельфина в пакет, а что там будет дальше — неизвестно. В прошлом году ветеринары тоже забирали погибших птиц. Возили вроде бы в лаборатории. Но никакой официальной позиции, официальных выводов о причинах гибели их нет до сих пор. Хотя я запрашивал несколько раз о выводах. Но так и не получил ответа. Так и сейчас. Шум по поводу гибели дельфинов подняли, но непонятно, будут ли результаты», - сказал Витишко.

Массовая гибель дельфинов происходит регулярно, но этому есть естественные причины, считает экологический активист, участник "Эковахты" Виктор Чириков.

«Я думаю, что данный случай, как и многие другие, не связаны с человеческой деятельностью. Стаи дельфинов – как стадо коров. У них свои пути миграции, пастбища, и периодически у них случаются эпизоотии (распространение инфекционной болезни) и часть их гибнет. Почему они случаются, пока никто не может определить. Но вряд ли это связано с человеческой деятельностью. К примеру, вероятная причина гибели морских обитателей - выбросы сероводорода, которые пагубно влияют на живые организмы», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Активист также признал, что глубоких исследований случаев гибели дельфинов не проводилось. «Это дорого. Поэтому о точных причинах гибели мы не знаем. Бывают и случаи гибели дельфинов в рыболовных снастях. Но это единичные случаи. А когда массовая гибель - нет свидетельств, что это из-за человека, если нет следов от гарпунов или винтов», - пояснил Чириков.

Проблема выброса на берег китообразных есть, и происходит это по многим причинам, в том числе из-за неправильной деятельности человека, сказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор программы "Ясный горизонт" Дмитрий Шевченко.

«Прежде всего, это загрязнение морской среды. Это вызывает ослабление иммунитета у животных, и они становятся более подвержены различным вирусным заболеваниям. Поэтому случается то, что произошло на черноморском побережье. Случаи гибели животных участились в последние годы. Приходят сообщения о достаточно большом количестве погибших животных на пляжах», - подчеркнул он.

Госорганы не расследуют такие случаи, сказал экоактивист. «Подобные происшествия не исследовали. Никакой внятной информации нет. Хотя надо разбираться с каждым погибшим дельфином - везти образцы в ветеринарную лабораторию, изучать причины гибели. Но никаких качественных исследований мы не видим. Даже если это делают, то о результатах не сообщают даже экологам», - отметил Шевченко.

В целом, по его мнению, проблему гибели дельфинов игнорируют. «Довольно много дельфинов гибнет в рыболовных сетях. Но с этим никто особенно не борется, и на такие факты внимания не обращают. Но самые массовые случаи гибели дельфинов связаны с заболеваниями, с эпизоотиями», - резюмировал он.