Сельчане в Дагестане назвали безрезультатными жалобы на владельцев карьеров

17 мая 2022, 16:04

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Жители нескольких сел в Кизилюртовском районе много лет страдают от пыли от расположенных поблизости щебеночных карьеров, а власти Дагестана не реагируют на жалобы, рассказали сельчане. Природоохранная прокуратура подтвердила нарушения экологических норм, сообщили в Народном фронте Дагестана.

В Кизилюртовском районе работают около 30 карьеров, в основном по добыче щебня. Большая часть из них расположена около сел Комсомольское, Султан-Янгиюрт и Ханар, местные жители много лет жалуются во всевозможные инстанции на работу карьеров, но безуспешно, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист из села Комсомольского Рустам Шапиев.

"По заключению Роспотребнадзора, уровень производственной пыли здесь превышен в 157 раз, а уровень шума в 75 раз. Летом мы не можем открыть окна, сразу оседает слой пыли", – пожаловался он.

Щебеночные карьеры "в прямом смысле отравляют жизнь жителей села Комсомольского", сообщило сегодня на своей странице во "ВКонтакте" дагестанское отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). "Уровень запыленности здесь превышен в 157 раз, а шума в 75. Роспотребнадзор начал проверку только после нашего вмешательства… Чиновники объясняют тесное соседство карьеров и домов тем фактом, что жилища незаконно построили в 60-80-хх гг. в санитарно-защитной зоне. Что касается пыли, то спасением могла бы стать новая объездная дорога для большегрузов, но ее так и не построили", - говорится в публикации.

По словам жительницы села Султан-Янгиюрт Патимат, ее дети регулярно болеют из-за пыли и грязи от расположенных рядом карьеров. "Особенно плохая ситуация складывается летом. Постоянно кашель, заболевания дыхательных путей. Врачи говорят, желательно сменить место жительства. Стараемся на месяц выехать в горное село к родственникам. Но бросить свое жилье мы же не можем", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Жалобы и обращения жителей села Комсомольского с просьбой принять меры остаются без рассмотрения, рассказал житель села Магомед. "Это прибыльный бизнес, у которого, наверняка, есть высокопоставленные покровители. У нас сын постоянно болел, у него была сильная аллергия на пыль. После окончания школы поступил в институт в Махачкале, сейчас чувствует себя лучше. Но даже на каникулы не хочет приезжать домой из-за подобной обстановки в селе", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

За 15 лет на обращения в органы власти Дагестана и различные инстанции реакции не было, кроме реакции представителей ОНФ, которые приехали и зафиксировали нарушения, посетовал Рустам Шапиев. "В селе Комсомольском проживает около 11 тысяч человек. Поток машин с щебнем, проезжающими мимо села, с каждым годом увеличивается. Просили рассмотреть вопрос строительства объездной дороги длиной три километра. Отвечали - в 2020 году рассмотрим, теперь говорят "в 2030 году рассмотрим". В беседе со мной чиновники говорили: там нет земли свободной для строительства дороги. Жители сел проверили, убедились. Потом мне озвучили, что, если и строить, то выйдет дорого, около 200 миллионов рублей", - рассказал активист.

Активисты привлекли природоохранную прокуратуру к решению проблемы

Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура после обращения представителей Общероссийского народного фронта в Дагестане провела проверку соблюдения санитарных и природоохранных норм владельцами карьеров, ведущих добычу щебня в Кизилюртовском районе, и подтвердила найденные ранее нарушения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ОНФ Дагестана.

"Один из предпринимателей вел добычу щебня на сельскохозяйственных землях, чем нанес значительный урон окружающей среде. Было изменено первоначальное состояние природно-территориального комплекса и уничтожен почвенно-растительный покров, в результате земля больше непригодна для ведения сельского хозяйства. Материалы проверки направлены в Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора и управление Росреестра по Дагестану для решения вопроса о привлечении виновного к административной ответственности по статьям «Порча земель» и «Использование земельных участков не по целевому назначению» КоАП РФ", - рассказал он.

По данным прокурорской проверки, не были устранены найденные в 2018 году Роспотребнадзором нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Тогда суд обязал пять коммерческих предприятий, загрязняющих воздух, устранить нарушения, рассказал представитель ОНФ.

"Нарушений значительно больше, чем выявлено прокуратурой. В районе действует до 27 карьеров, и на каждом из них имеются нарушения, в разной степени наносящие урон окружающей среде. По сути, нарушение выявлено только на одном карьере, остальные пять – это те, кто за четыре года не исполнил решение суда", - сообщил он.

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