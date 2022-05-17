17 мая 2022, 13:10

Дети эвакуированы из школ в Махачкале

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики проверяют информацию о минировании 71 здания школ в Махачкале, учащиеся эвакуированы, сообщила мэрия.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая воспитанники детсадов и ученики школ в Махачкале были эвакуированы после поступивших в учреждения электронных писем о минировании.

Сегодня на электронные адреса школ Махачкалы поступило сообщение о минировании, после чего педагоги начали эвакуацию школьников, проинформировала пресс-служба мэрии.

"Родители оповещены учителями, сейчас дети возвращаются домой в сопровождении педагогов и родителей. Правоохранительные органы приступили к осмотру зданий школ", - говорится в публикации в Telegram-канале администрации.

Ранее аналогичные сообщения о минировании школ в Махачкале не подтвердились, уточнила администрация города. "Тем не менее, в целях обеспечения безопасности воспитанников и педагогического состава городских школ подобные сообщения не могут оставить без соответствующего реагирования", - поясняется в публикации.

По данным мэрии, эвакуированы ученики 71 школы, пишет ТАСС.

Об итогах проверок по состоянию на 13.09 мск мэрия Махачкалы и МВД Дагестана не сообщили в своих Telegram-каналах.

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Примечание:

"Люди эвакуированы из четырех учреждений в Кисловодске", "Ученики и педагоги эвакуированы из всех школ Черкесска", "Посетители торгового центра в Махачкале были эвакуированы из-за сообщения о бомбе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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