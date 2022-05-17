На месте ДТП при столкновении микроавтобуса Ford Transit и внедорожника Mercedes-Benz в Прохладненском районе. Фото пресс-службы МЧС Кабардино-Балкарии

17 мая 2022, 09:24

13 человек стали жертвами ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Восемь детей и пять взрослых пострадали при столкновении микроавтобуса Ford Transit и внедорожника Mercedes-Benz в Прохладненском районе.

Автоавария произошла вечером 16 мая в районе поселка Учебный. Пострадали 13 человек, в том числе восемь детей, десять были доставлены в медучреждения, сообщила прокуратура республики.

По данным ведомства, в микроавтобусе Ford Transit находилось 10 жителей Калужской области, шестеро из них - дети. В автомобиле Mercedes-Benz был житель Кабардино-Балкарии с двумя детьми.

Состояние пострадавшего в ДТП семимесячного ребенка оценивается как тяжелое. "Всего в ДТП пострадали восемь детей. Один из них в реанимации в тяжелом состоянии, еще четверо находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести", - цитирует сотрудника Минздрава Кабардино-Балкарии "Интерфакс".

Трое детей переведены на амбулаторное лечение, еще двое взрослых и пятеро детей, в числе которых семимесячный ребенок, остаются в больницах, пишет со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики ТАСС.

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Примечание:

"Бывший сотрудник УФСБ осужден за совершение ДТП со смертельным исходом", "Калмыкия и Адыгея стали антилидерами среди регионов России по смертности в ДТП", "Шесть человек стали жертвами ДТП в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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