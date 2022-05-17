Экономисты назвали причины низких темпов строительства жилья в Дагестане

17 мая 2022, 04:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ключевые обстоятельства, которые повлияли на низкие темпы ввода жилья в эксплуатацию в Дагестане - пандемия коронавируса, снижение доходов населения, отток рабочей силы, введение эскроу-счетов, запрет точечной застройки в республике и подорожание стройматериалов, отметили экономический обозреватель Андрей Меламедов и экономист Маир Пашаев.

Как писал "Кавказский узел", большинство регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2021 году показали маленькие объемы введённого в строй жилья. Самая плохая ситуация в Ингушетии, которая оказалась на втором с конца месте в этом рейтинге. Дагестан занял в рейтинге 70 место - в республике за год введено 0,327 кв. метра жилья на одного жителя.

На низкие темпы ввода в эксплуатацию нового жилья повлиял ряд проблем, считает журналист, экономический обозреватель Андрей Меламедов.

За период пандемии начались проблемы с азербайджанскими строителями, которые в большом количестве работали на стройках в Дагестане. Отсутствие достаточного количества рабочей силы повлияло на темпы строительства в республике, пояснил он.

Проблема с возвращением на родину возникла у граждан Азербайджана в апреле 2020 года в связи с коронавирусом. С закрытием границы мигранты стали скапливаться на дагестанской стороне. МЧС Дагестана организовало палаточный лагерь возле селения Куллар, однако место в палатках нашлось далеко не для всех. Полгода спустя мигрантов переселили в капитальные строения лагеря "Огонек". По данным на 7 апреля в лагере ждут возможности вернуться домой более 100 граждан Азербайджана.

Также на темпы строительства нового жилья повлияла проблема получения места под застройку. По словам Меламедова, например, в Махачкале найти свободную площадку для застройки - «сложная, неразрешимая проблема».

Кроме того, отметил Меламедов, еще одним обстоятельством, влияющим на темпы строительства, стало изменение законодательства, в частности, необходимость открытия эксроу-счетов. «Деньги [на строительство] авансом должны быть застройщиком положены на банковский счет», - пояснил Меламедов.

Эскроу-счет - специальный счет в банке, на котором деньги хранятся до выполнения определенных обязательств. Он позволяет снизить риски при оформлении какой-то сделки. Использованием эскроу-счетов началось летом 2019 года. При их использовании покупатель жилья кладет деньги на упомянутый счет, а продавец-застройщик может их забрать только в том случае, если выполнит условия, прописанные в договоре. По данным Центробанка России, объем средств, размещенных участниками долевого строительства на эскроу-счетах в 2021 году достиг 3,1 триллиона рублей, а проектного финансирования - 2,6 триллионов рублей, пишет "Коммерсант".

Среди факторов, негативно повлиявших на строительство нового жилья в 2021 году, экономист Маир Пашаев выделил мораторий на точечную застройку в Дагестане, то есть переход от нее к комплексной застройке.

«Точечная застройка запрещена законом», - сказал Пашаев корреспонденту "Кавказского узла". И добавил: «Там должна быть общая площадь квартала 120 тысяч квадратных метров, а жилая не менее 100 тысяч квадратных метров - это несколько домов».

В июле 2021 года депутаты Народного собрания Дагестана внесли изменения в закон "О градостроительной деятельности в РД". Их цель, в частности - уход от точечной застройки, которая в прежние годы зачастую признавалась незаконной, информирует "Российская газета".

Экономист также отметил, что в целом на темы строительства, конечно, повлияли и другие причины. Ключевой точкой отсчета он назвал весну 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, а также ее последствия. По его мнению, трудности в экономике привели к тому, что люди стали тратить больше на питание и лечение, не вкладывая в строительство.

Пашаев также отметил введение эскроу-счетов как фактор, повлиявший на строительную сферу в целом. По его данным, на конец 2021 года такой счет открыла лишь дагестанская строительная компания. Экономист считает, что стандарт эскроу-счетов с трудом внедряется в республике, так как значительная часть строительного бизнеса находится частично в тени.

Также Пашаев напомнил, что на фоне пандемийных ограничений в первой половине 2021 года серьезно подорожали металл, дерево и другие строительные материалы. «В частности, металл в течении полугода подорожал в три-четыре раза, а лесоматериалы подорожали практически в три раза», - пояснил Пашаев.

Итого, по словам экономиста, в 2020 году на темпы ввода жилья в эксплуатацию особенно сильно повлияли: снижение доходов населения, введение эскроу-счетов, отток рабочей силы, в значительной степени состоявшей из граждан Азербайджана, а также антиковидные ограничения. В 2021 году, по его словам, также сильно повлияли мораторий на точечную застройку и подорожание стройматериалов.

Однако Пашаев отметил, что на темпы введения в эксплуатацию жилья также повлияли - но в меньшей степени - и другие факторы, например, начавшаяся при прошлом главе республики Владимире Васильеве инспекция по выявлению незаконного строительства и фиксированию незавершенного строительства. По словам экономиста, эти инспекции продолжаются до сих пор и только сейчас профильные региональные ведомства создали реестр с разделение незаконных, незавершенных объектов строительства на определенные "зоны". В зависимости от того, к какой именно зоне отнесен объект, определяется его дальнейшая судьба, в частности, возможность введения его в эксплуатацию.

Одним из опосредованных факторов, повлиявших на строительную сферу в последние годы, Пашаев также назвал значительное подорожание конечной розничной стоимости жилья и, как следствие, снижение интереса населения к вкладыванию средств в его покупку. «2021 год дал практически 50 процентов подорожания», - подсчитал экономист, охарактеризовав его как «серьезное, сильное подорожание».

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.