Суд утвердил второй штраф Адуче Эрднееву по статье о дискредитации армии

16 мая 2022, 22:35

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Верховный суд Калмыкии оставил в силе штраф, назначенный судом первой инстанции зампреду исполкома съезда ойрат-калмыцкого народа Адуче Эрднееву за его подпись под обращением к землякам с призывом не участвовать в спецоперации на Украине. Это второй вступивший в силу штраф за пацифистские заявления Эрднеева.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая Верховный суд Калмыкии оставил в силе штраф в 30 тысяч зампреду исполкома съезда ойрат-калмыцкого народа Адуче Эрднееву, который был признан виновным в дискредитации российских военных после подписания заявления о спецоперации на Украине. Защита заявила, что обжалует это решение.

31 марта Элистинский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей заместителя председателя съезда ойрат-калмыцкого народа Адучу Эрднеева за подпись под опубликованным 10 марта призывом к землякам не участвовать в спецоперации на Украине. Помимо него это обращение подписали председатель организации Арсланг Санджиев и его заместители Батыр Боромангнаев и Владимир Довданов.

Апелляционная инстанция оставила без изменений штраф 30 тысяч рублей, назначенный Элистинским горсудом зампреду исполкома съезда ойрат-калмыцкого народа Адуче Эрднееву. Заседание Верховного суда Калмыкии по делу о дискредитации вооруженных сил России прошло 13 мая, о его решении участники узнали в понедельник, 16 мая, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сам Эрднеев.

"Дело рассматривалось в пятницу. Представитель МВД на заседание не явился. Рассмотрение прошло быстро, но судья сказала, что объявит решение через несколько часов. Ни я, ни мои защитники – Семен Атеев и Санал Убушиев – ждать не стали. Договорились, что секретарь судьи сообщит результат по телефону. Но звонка не было. Поэтому о решении суда я узнал только сегодня", - пояснил активист съезда.

Решение суда было ожидаемым, заседание прошло "по лекалу", заявил он. "Рассматривались те же вопросы, что и во время заседания 12 мая. Тексты двух обращений руководства конгресса (исполкома съезда – прим. "Кавказского узла") были похожи, поэтому административные протоколы по ним практически не отличались. В обоих случаях была допущена одна и та же ошибка: указано, что я привлекаюсь по части 7 статьи 20.3.3 КоАП – вместо части 1. И там, и там сказано, что армию дискредитируют (пацифистские) фразы", - рассказал Эрднеев.

Юрист Семен Атеев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что в суде рассматривались те же вопросы, что и во время предыдущего дела Эрднеева. "Судье я прямо сказал, что не считаю нужным ничего добавлять к изложенному в апелляционной жалобе. Зачем мне делать вид, что я пытаюсь что-то доказать, а судье – что она действительно хочет разобраться в деле? Все мы прекрасно знаем, что результат рассмотрения предрешен. Составитель административного протокола даже не является в суд – всем все известно заранее. В своем выступлении я лишь отметил, что привлекать моего подзащитного за (пацифистские) фразы – это позор. Судья меня не перебивала, как это обычно бывает, молча выслушала. Но решение приняла предсказуемое", - посетовал Атеев.

Защита будет обжаловать решение Верховного суда Калмыкии в вышестоящих инстанциях, в том числе в Европейском суде по правам человека, добавил он.

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Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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