Ноутбук. pixabay.com

16 мая 2022, 23:13

Журналисты связали атаки на дагестанские СМИ с событиями на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После кибератаки, которая временно заблокировала работу сайтов государственных и независимых изданий в Дагестане, редакции усилили защиту сайтов, сообщили сотрудники дагестанских СМИ. Они предположили, что DDos-атаки могли быть проведены с территории Украины в связи с участием военных из Дагестана в боевых действиях.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая после хакерских атак не работали сайты нескольких дагестанских СМИ.

Из сайтов дагестанских изданий, которые 15 мая были подвергнуты массированным DDos-атакам, по состоянию на 21:30 мск заработали интернет-ресурсы газет «Новое дело», «Черновик» и «Дагестанская правда».

Одновременная хакерская атака на издания, вне зависимости от их формы собственности, раньше не происходила, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор газеты «Новое дело» Гаджимурад Сагитов.

«Периодически сайты СМИ подвергались DDos-атакам, но чтобы сразу на государственные и независимые СМИ, не припомню», - сказал он.

Подобные действия связаны с тем, что дагестанцы принимают участие в спецоперации на Украине, предположил Сагитов. «Видимо, решили навредить республике доступными средствами. До этого поступали анонимные сообщения о минировании, были эвакуированы школы и детские сады в Махачкале и Каспийске», - добавил он.

Подобные действия приводят к дополнительным расходам редакции и потере читателей, отметил Сагитов. «Мы сейчас усиливаем защиту сайта. Это требует дополнительных финансовых расходов, затрат трудочасов. Остается риск того, что атаки продолжатся, а также начнутся попытки взлома сайтов, чтобы транслировать все, что им захочется», - считает он.

Сайт «Черновика» заработал после возврата к старой версии, сообщил заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов. «На сайте были определенные технические проблемы в связи с переходом на новую версию, и они серьезно усугубились после начавшейся DDos-атаки. Мы вернулись к старой версии сайта и он заработал», - рассказал он.  На содержание информационного ресурса действия злоумышленников не повлияли, пояснил журналист.

«С чем эта атака была связана, непонятно. Попыток взломать или удалить какие-то информационные материалы мы пока не заметили», - добавил он.

Защиту от DDos-атак усиливают и официальные сайты государственных изданий, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник редакции одного из государственных СМИ, подвергнутой хакерской атаке. «Это не была попытка взлома. Сайт подвергся DDos-атаке. В результате атаки на сервер легла огромная нагрузка, было задействовано 97 процентов ресурса, поэтому сайт престал работать. Возможности посмотреть, откуда именно была совершена атака, у нас нет, но у остальных, у кого есть эта функция, сообщили, что ее провели с территории Украины», - объяснил сотрудник издания.

Помимо того, что сайт временно перестал работать, другого ущерба не причинено, добавил он. «Уже сегодня все сайты СМИ перенесут на правительственные ресурсы, а там уже имеется встроенная защита от DDos-атак», - отметил собеседник.

По состоянию на 23.00 мск сегодня информации о хакерских атаках на сайты СМИ других регионов СКФО не поступало.

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Примечание:

"Использование властями шпионского ПО обеспокоило активистов в Азербайджане", "Власти Грузии заявили о хакерской атаке на сайт для записи на вакцинацию", "Репортеры без границ" отреагировали на блокировку сайтов Turan".

Автор: Расул Магомедов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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