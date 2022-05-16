Стокилограммовая авиабомба найдена на Кубани

16 мая 2022, 12:26

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Взрывотехники Росгвардии уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную в Крымском районе Краснодарского края.

"Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН "Пластун" обследовали 100-килограммовую авиационную бомбу ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны, обнаруженную в поле недалеко от села Кеслерово. Взрывотехники извлекли боеприпас из земли и перевезли в карьер, где и уничтожили его", - сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Кубани.

Кром етого, по данным ведомства, за несколько дней взрывотехники уничтожили в Крымском районе еще четыре боеприпаса времен ВОВ. Местные жители в селах Кеслерово, Молдаванском и городе Крымске при сельскохозяйственных работах обнаружили 82-мм минометную мину, гранату Ф-1 и артиллерийские снаряды. "Все боеприпасы уничтожены с соблюдением мер безопасности", - цитирует пресс-службу "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2021 года жители Новороссийска пожаловались на повреждения домов при взрыве авиабомбы.

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