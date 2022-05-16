Пожар на швейном производстве в Шахтах Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

16 мая 2022, 05:50

Крупный пожар в здании Gloria Jeans в Шахтах потушен

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Огонь уничтожил около 450 квадратных метров производственного здания компании Gloria Jeans.

Пожарным потребовалось два с половиной часа, чтобы потушить крупный пожар в производственном здании компании Gloria Jeans в Шахтах.

Огонь, вспыхнувший вечером 15 мая, уничтожил около 450 квадратных метров строения, ущерб оценивается в несколько десятков миллионов рублей, информирует donday.ru.

Пожар начался в цехе, где проходила варка джинсовых тканей. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки, сообщает "Дон 24".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 6 мая на рынке "Викалина" во Владикавказе произошел пожар, пострадали два человека. Власти Северной Осетии анонсировали проверки на рынках.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Посетители супермаркета эвакуированы в Краснодаре из-за пожара", "24 человека эвакуированы из пятиэтажки в Туапсе после взрыва газа", "Три человека погибли при пожаре на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

16 мая 2022, 08:42

  • Отмена в Нальчике шествия в День памяти адыгов возмутила пользователей соцсети

    Власти Кабардино-Балкарии отказали инициативной группе в проведении 21 мая траурного шествия в память о жертвах Кавказской войны, сообщил правозащитник Валерий Хатажуков. Адыги должны иметь возможность проводить мероприятия, связанные с их культурой вне зависимости от текущей политической повестки. Запрет на проведение траурного шествия в Нальчике является вмешательством в их традиции, заявили пользователи соцсети "ВКонтакте".

16 мая 2022, 07:47

16 мая 2022, 06:48

16 мая 2022, 04:54

16 мая 2022, 03:55

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи