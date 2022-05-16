Крупный пожар в здании Gloria Jeans в Шахтах потушен

16 мая 2022, 05:50

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Огонь уничтожил около 450 квадратных метров производственного здания компании Gloria Jeans.

Пожарным потребовалось два с половиной часа, чтобы потушить крупный пожар в производственном здании компании Gloria Jeans в Шахтах.

Огонь, вспыхнувший вечером 15 мая, уничтожил около 450 квадратных метров строения, ущерб оценивается в несколько десятков миллионов рублей, информирует donday.ru.

Пожар начался в цехе, где проходила варка джинсовых тканей. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки, сообщает "Дон 24".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 6 мая на рынке "Викалина" во Владикавказе произошел пожар, пострадали два человека. Власти Северной Осетии анонсировали проверки на рынках.

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