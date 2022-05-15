Степанакерт начал решать проблему энергозависимости с помощью солнечных электростанций

15 мая 2022, 20:05

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Правительство Нагорного Карабаха начало программу приобретения и установки солнечных фотоэлектрических станций, ее будут осуществлять лицензированные компании, выбранные в результате конкурса. Жители Нагорного Карабаха положительно отнеслись к развитию программы и рассказали о примерах успешного использования солнечной энергии.

Как писал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе существует проблема с энергетической независимостью. 13 марта армянские правозащитники назвали ситуацию в Нагорном Карабахе гуманитарной катастрофой, так как к тому моменту жители республики жили без газа, отопления и горячей воды, потому что на подконтрольной Азербайджану территории был поврежден газопровод. Обстрелы, психологическое давление, отсутствие условий для нормальной жизни приводят к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

"Государственная программа приобретения и установки солнечных фотоэлектрических станций в населенных пунктах Республики Арцах (Нагорный Карабах, - прим. "Кавказского узла") уже утверждена. В скором времени будет объявлен конкурс для лицензированных компаний, ведущих деятельность в этой сфере, для реализации программы. Финансирование будет осуществляться из госбюджета. Будет заключен контракт с компанией, победившей в тендере, в течение одного месяца, в котором оговорят условия приобретения, установки и финансирования солнечных станций", - сообщили в пресс-службе министерства территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла".

В пресс-службе уточнили, что программой предусмотрено "в течение 2022 года установить в Степанакерте 50 фотовольтных станций мощностью не менее 10 кВт, в райцентрах - по четыре и в общинах - по две станции мощностью по 4 кВт", добавив, что "фотовольтные станции будут в основном размещены на крышах строений".

Правительство Нагорного Карабаха считает развитие энергетической сферы и обеспечение энергетической независимости одним из своих приоритетов, планируется довести объем восстанавливаемой первичной энергии до 20% от общего объема потребляемой энергии, заявил начальник отдела энергетики министерства территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха Армен Межлумян правительственной газете "Азат Арцах".

По его словам, "после создания новых мощностей и новых производств по выработке электроэнергии удастся снизить зависимость от импортируемой электроэнергии и повысить энергетическую независимость страны".

В пресс-службе аппарата госминистра Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что до войны 2020 года в республике имелось 36 действующих гидроэлектростанций (ГЭС), которые полностью обеспечивали внутреннее потребление электроэнергии, а также до 330 миллионов кВтч электроэнергии ежегодно экспортировалось в Армению. По итогам войны 2020 года 30 ГЭС перешли под контроль Азербайджана. У Нагорного Карабаха остались Сарсангская ГЭС мощностью 50 МВт, и пять малых ГЭС с потенциалом 25 МВт.

"В результате войны 2020 года Арцах потерял энергетическую независимость. А перебои с газоснабжением в марте этого года поставили население в трудное положение. Наши природные условия позволяют рассматривать солнечную энергию как альтернативный источник. Думаю, для населения будет выгодной установка солнечных станций, а для страны принесет некую энергетическую независимость. Но власти не должны затягивать с реализацией этой программы. До зимы солнечные станции должны быть установлены", - заметил житель Степанакерта Артак Саркисян.

Он добавил, что "параллельно с реализацией программы власти должны подумать о подготовке специалистов для работы в этой сфере". "Конечно, возникает вопрос, почему до войны власти не задумались об использовании солнечной энергии, тем более что во всем мире оно популярно, наши климатические условия благоприятны для этого, и для экологии не вредно, в отличии от множества ГЭС? Знающие люди, наверное, смогут ответить на этот вопрос. Но на сегодня у Арцаха нет энергетической независимости, а использование солнечной энергии станет альтернативной возможностью для энергетической самодостаточности", - заявил мужчина.

Работник администрации села Бердашен Мартунинского района Нагорного Карабаха Армен Абалян рассказал, что в их селе для многодетных семей Всеармянский фонд "Армения" строит жилье, и в проекте предусмотрена установка солнечных станций на крышах этих домов. "В марте этого года, когда возникли проблемы с газоснабжением, дома двух многодетных семей, где установлены солнечные панели, были обеспечены теплой водой, а перебои с электричеством во время снегопадов не были сильно проблематичны для этих семей. На данный момент строятся еще два дома фондом "Армения", и там также будут установлены солнечные панели. Я думаю, решение правительства по установке фотовольтных станций в городах и селах оправдает ожидания населения", - уверен Абалян.

Директор Степанакертского реабилитационного центра Вардан Тадевосян рассказал, что в декабре 2021 года при поддержке фракции "Айастан" Национального собрания Армении на крыше центра были установлены солнечные водонагревательные системы. "Они полностью оправдали себя. Солнечная водонагревательная система позволила получать горячую воду в течение дня, при этом сэкономив много ресурсов. В наших послевоенных условиях все медицинские центры должны быть оснащены такими станциями", - считает Тадевосян.

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