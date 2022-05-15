Верховный суд Южной Осетии одобрил указ о референдуме

15 мая 2022, 09:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд Южной Осетии не нашел нарушений в направленных действующим президентом Анатолием Бибиловым документах о проведении референдума по вопросу присоединения к России.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая Центризбирком Южной Осетии одобрил пакет документов о проведении референдума по вопросу присоединения к России и направил заключение об этом действующему президенту Анатолию Бибилову. После этого президент направил документы в Верховный суд Южной Осетии и подписал указ о проведении референдума 17 июля.

30 марта Анатолий Бибилов объявил о намерении провести референдум о вхождении в состав России, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. По российскому законодательству, для приема Южной Осетии в состав России необходимо проведение референдума, так как референдум 1992 года не был проведен в независимом государстве, разъяснили юристы. Объединение с Северной Осетией возможно уже после вступления в состав России, говорится в справке "Кавказского узла" "Южная Осетия: условия вступления в Россию".

Верховный суд признал законным проект указа Бибилова "О назначении референдума Республики Южная Осетия", сообщило 14 мая со ссылкой на пресс-службу суда издание "Основа"

"Президиум Верховного суда Южной Осетии, рассмотрев материалы дела о проверке соблюдения требований, предусмотренных Конституцией (Основным Законом) Республики в документах и приложенных к ним материалах, направленных в суд президентом, исследовав предоставленные документы, единогласно пришёл к выводу, что нарушений не допущено", - процитировало сообщение пресс-службы агентство "Рес".

Решение о проведении референдума принимает президент Южной Осетии, но соблюдение требований Конституции должен проверить Верховный суд, говорится в законе Южной Осетии "О референдуме". "До принятия такого решения президент (...) в течение 10 дней со дня поступления к нему документов (...) направляет их в Верховный суд", – говорится в статье 10 закона. Суд должен принять решение в течение 14 дней, следует из текста статьи.

Напомним, 11 мая избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что референдум о присоединении к России будет проведен, когда Россия подаст соответствующий сигнал, а говорить об этом в условиях спецоперации на Украине несвоевременно. Референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России состоится, заявил 9 мая Бибилов, который ранее признал победу оппонента Алана Гаглоева.

"Кавказский узел" также писал, что МИД Грузии 9 мая заявил о нелегитимности выборов президента Южной Осетии. Ведомство призвало Россию уважать территориальную целостность Грузии и выполнять свои международные обязательства. Итоги первого тура выборов президента Южной Осетии отказались признать, по меньшей мере, 10 государств и Евросоюз. В частности, с заявлениями по этому поводу выступили МИД Грузии, США, Германии, Латвии, Литвы, Чехии, Азербайджана, Украины, Польши, Словакии. Евросоюз также не признает выборы в Южной Осетии, заявил 10 апреля посол ЕС в Грузии Карл Хартцель.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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Материалы о выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.