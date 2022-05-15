Оппозиция Нагорного Карабаха обвинила власти в попустительстве из-за инцидента со стрельбой

15 мая 2022, 02:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Генерал-майор Самвел Карапетян обстрелял из автомата машину на центральной площади Степанакерта и был отпущен под подписку о невыезде. Оппозиция обвинила власти Нагорного Карабаха и правоохранительные органы в том, что такое решение было принято в связи с былыми заслугами Карапетяна.

Инцидент с руководителем "Союза воинов-освободителей Нагорного Карабах", Героем Нагорного Карабаха Самвелом Карапетяном, которого в народе также называют Огановским, произошел на центральной Площади Возрождения в Степанакерте 10 мая. Карапетян вступил в спор с молодым человеком и открыл огонь из автомата.

Сообщение о стрельбе появилось в соцсетях. Сопредседатель оппозиционной партии «Завтрашний Арцах» Тигран Петросян написал на своей странице: «только что на площади произошло преступление с участием некого генерала, теперь сижу и жду, когда правоохранительные органы отреагируют, приедут на место преступления, и мы узнаем, мы государство или нет».

«Если бы новость не получила резонанс в социальной сети, то возможно, инцидент был бы оставлен вне поля зрения властей и правоохранителей», - сказал Тигран Петросян 14 мая корреспонденту "Кавказского узла".

Поздно вечером 10 мая пресс-служба полиции Нагорного Карабаха сообщила, что «на центральной Площади Возрождения в Степанакерте неизвестный обстрелял гражданский автомобиль».

«Выехавшая на место оперативная группа полиции установила, что около 18.55 часов того же дня перед административным зданием «Союза азатамартиков (борцов за свободу) Арцаха», расположенный на площади «Возрождения», был припаркован автомобиль марки «БМВ», принадлежащий 22-летнему жителю Степанакерта М.К., что вызвало недовольство у 60-летнего жителя Степанакерта С.К.. В возникший спор вмешались трое друзей М.К. После того, как молодые люди сели в машину, чтобы уехать, С. К. достал из багажника своего автомобиля, припаркованного там же, автомат, и дважды выстрелил в сторону уезжающего автомобиля. Одна пуля попала в левую заднюю дверь автомобиля. Проверкой занимается Степанакертское городское управление полиции», - говорится в тексте сообщения полиции.

11 мая прокуратура сообщила, что упомянутый полицией С.К. задержан, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 269 (хулиганство, совершенное с применением оружия) и части 1 статьи 245 (незаконное приобретение, хранение и перевозка оружия)».

11 мая пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Лусине Аванесян прокомментировала инцидент в местном издании «Арцахпресс», где подтвердила, что арестован генерал-майор Самвел Карапетян, и напомнила, что «президент неоднократно заявлял, что в Арцахе (Нагорном Карабахе) не должно быть привилегированных людей».

«Герой Арцаха Самвел Карапетян арестован в связи со стрельбой 10 мая на Площади Возрождения в Степанакерте. Дело находится в ведении правоохранительных органов. Несмотря на то, что в последние часы президент Арцаха (Нагорного Карабаха) получил обращения в поддержку Самвела Карапетяна и он сам высоко оценивает вклад господина Карапетяна в защиту Родины, однако президент не уполномочен вмешиваться в работу правоохранительных органов. В то же время сам президент неоднократно заявлял, что в Арцахе (Нагорном Карабахе) не должно быть привилегированных людей, в Республике Арцах (Нагорный Карабах) все равны перед законом», - сказала сказал Аванесян.

13 мая Генпрокуратура Нагорного Карабаха сообщила, что обвиняемый отпущен под подписку о невыезде и «контроль за законностью досудебного уголовного производства осуществляет Управление по общим преступлениям Генеральной прокуратуры».

14 мая лидер движения «Мое право» и Революционной партии Нагорного Карабаха Артур Осипян в прямом эфире на своей странице в соцсети заявил, что задержание генерала «на миг вселило надежду, что наша полиция и судебно-правовая система наконец-то покажет, что они есть, однако, оказалось, что все эти структуры не дееспособны».

«Стрельба на центральной пощади – это факт. И люди понадеялись, что безоговорочно будет строгое отношение к инциденту. Даже заявление пресс-секретаря президента - со слов президента - что «в Арцахе (Нагорном Карабахе) не должно быть привилегированных людей, и законы для всех равны», оказалось пустыми словами. Отпустить под подписку о невыезде человека, который стрелял на центральной площади столицы, где прогуливаются мирные граждане с детьми, показало, что институты правоохранительной, судебно-правовой, исполнительной и президентской власти просто не действуют. А президент Араик Арутюнян, если не может решить вопрос с Огановским, то хотя бы не должен обманывать народ. Пусть выйдет к людям и скажет честно, что когда гуляете по городу, то надевайте каску и бронежилет, потому что генерал в любой момент может открыть стрельбу», - заметил Осипян.

Далее он обратился к представителям правоохранительных структур: «Вы сами знаете, что ваш авторитет, уважение общества к вам, не такое, как вам хотелось бы, и все потому, что законы работают не равномерно для всех, и когда дело доходит до таких как Огановский, вы показываете свою слабость».

«А если бы на площади, стрельбу открыл бы стрельбу какой-то простой человек, полиция бы на месте его добила. И вообще, общество от правоохранительных структур получает больше вреда, чем пользы. Потому что эти структуры реагирует на маленькие инциденты, а когда крупные преступления, такие как беспредел на площади или коррупция, то реакции нет», - сказал оппозиционер.

Он отметил, что будет следить за судебным процессом по этому делу. "Я уже представляю, как на суде будут перечислять его звания, награды, искать лазейки. Но сам генерал понимает, что получив эти звания и награды, у него есть обязанности перед обществом?» - задается вопросом Осипян.

Также Осипян заметил, что «есть люди, которые оправдывают действия Огановского». «Его сторонники говорят, что, возможно, его довели, поэтому он достал автомат. Эти люди понимают, что они оправдывают преступление? Есть люди, которые оправдываю «беспредел». Такое мнение для общества равносильно самоубийству. С другой стороны, сторонники Огановского, возможно, пытаются такими мнениями реабилитировать его образ, который сильно упал из-за его бездействия в ходе 44-дневной войны 2020 года, и его безответственное поведение как замкомандующего в довоенное время», - заявил Осипян.

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