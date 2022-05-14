Жители Чечни потребовали устранить нарушения в детсадах

14 мая 2022, 13:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В четырех детсадах Грозного при проверке найдены нарушения, отчитались представители мэрии. Проблемы есть и в других дошкольных учреждениях, в том числе поборы, нехватка мест в группах и плохое отопление, указали чиновникам жители республики в Instagram*.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Чечни неоднократно ранее жаловались на работу детских садов. Так 20 октября 2019 года они указали, что мест в детских садах в республике для детей до трех лет не хватает, из-за этого родители вынуждены сидеть с ними дома, не имя возможности зарабатывать. Тогда власти пообещали, что проблема нехватки мест в яслях будет частично решена после строительства новых детсадов.

11 декабря 2020 года стало известно, что дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хадижат Кадырова была назначена руководителем грозненского департамента дошкольного образования. У главы Чечни 10 родных детей – шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат) и четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах), говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Рамзане Кадырове.

Руководитель департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова посетила с проверкой четыре местных детских сада – "Седа", "Надежда", "Светлячок" и "Орленок". В учреждениях были выявлены нарушения, сообщила заместитель руководителя департамента дошкольного образования мэрии Грозного Бирлант Садулаева.

"Выявлены были многие нарушения, замечания были озвучены руководителям дошкольных учреждений и даны кратчайшие сроки для их устранения", – сказала Садулаева на кадрах видео, опубликованном минувшей ночью на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram*.

В детсадах были выявлены несоблюдение правил безопасности и нарушение санитарных норм, уточнил автор репортажа.

Эта публикация на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram*, на которую подписаны около 996 тысяч пользователей, к 13.30 мск 14 мая набрала 22,5 тысячи просмотров и 35 комментариев. Большая часть их авторов также пожаловались на нарушения в детсадах.

"И в самом деле, в детсадах творится ужас. В одной комнате по 60 человек. На прогулку детей не выводят, целыми днями там сидят и смотрят мультфильмы", – написал пользователь kasatka007008. "Вот именно, в группе по 50-60 детей, там дышать нечем бывает", – написал ей ответ пользователь marmeladost95.

"Навели бы порядок с количеством детей в одной группе", – указал пользователь dream_flowers_gudermes. "[В селе] Майртуп тоже посмотрите, шторы говорят нужно купить", – попросил пользователь ko.roleva5836.

Публикация о том, что в детсадах Грозного выявлены нарушения, была также размещена 13 мая в Instagram*-паблике chechnyatoday_95, на который подписаны около 555 тысяч пользователей. К 13.30 мск 14 мая эта запись набрала 990 отметок "нравится" и 105 комментариев. Большая часть их авторов также пожаловалась на нарушения в детсадах.

"Почему родителей не пускают в сады? В первый раз ребенок идёт в сад и он в первый раз остаётся один в незнакомой обстановке. Это разве нормально? Это стресс для ребенка", – написала hadizhat260. "Да и в правду не пускают родителей до сих пор, хотя сняты все ковидные ограничения", – отметила irada151579.

"Зимой очень холодно бывает в игровом и в спальне. В садике отопление зимой очень слабое бывает, дети мёрзнут", – пожаловалась zalina_630.

"А я бы обратила внимание на оплату, чтобы родители не платили в руки воспитателям, это облегчит работу и им и родителям. Надо платить по квитанциям как в других регионах", – написала makhmaevazukhra.

"Я никогда не видела за свою жизнь (58 лет мне), чтобы родители покупали, да ещё и стирали постель в садиках, стирали их ковры и паласы, покупали телевизоры для садов", – подчеркнула shatueva_zareta.

Напомним, во время пандемии, 22 августа 2020 года, власти Чечни анонсировали открытие детских садов, заверив, что в них будут предприняты усиленные меры безопасности для профилактики коронавируса. Жителей Грозного встревожило это заявиление чиновников, и они в ответ указали, что во время пандемии посещать детям детсады небезопасно даже при соблюдении санитарных норм, и что детям лучше побыть дома.

"Кавказский узел" также писал, что 15 августа 2021 года прокуратура Чечни и Роспотребнадзор начали проверку сведений о нарушениях в частном детском саду после того, как мать одного из детей пожаловалась, что ее не пускают к ребенку. Администрация дошкольного учреждения тогда заявила, что женщина пыталась войти в детсад во время тихого часа.

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