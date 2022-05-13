Шесть человек задержаны на протестной акции студентов в Ереване

13 мая 2022, 15:18

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Активисты молодежного движения провели акцию в Ереване, призвав студентов примкнуть к протестам оппозиции. Задержаны шесть человек, они обвинены в неповиновении силовикам, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", с 25 апреля армянская оппозиция проводит митинги, шествия и автопробеги, требуя не допустить пересмотра статуса Нагорного Карабаха и отправить в отставку правительство Никола Пашиняна. 9 мая на митинге оппозиция предложила создать временное правительство после свержения Пашиняна, которое займется модернизацией единой системы безопасности Армении и Нагорного Карабаха, сократит полномочия премьер-министра и усилит дипломатический корпус.

Инициативная группа «Голос молодежи» провела сегодня акцию неповиновения в вузах Еревана, призывая студентов присоединиться к протестному движению, передал корреспондент «Кавказского узла», посмотревший прямой эфир с места акций на странице инициативной группы.

Участники акции с флагами Армении и Нагорного Карабаха прошлись, в частности, по коридорам Ереванского госуниверситета и Ереванского медуниверситета, призывая студентов к стачке.

Выйдя из медуниверситета, активисты перекрыли перекресток перед вузом. Участники акции сели на проезжую часть и зажгли файеры. Акция продлилась недолго: силовики, в том числе спецназ полиции «Красные береты», вытеснили протестующих с проезжей части и задержали нескольких активистов, в том числе основателя молодежного движения Оганеса Арутюняна.

Задержаны шесть активистов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник Управления по связям со СМИ республиканской полиции Зарзанд Габриелян. "Их всех подвергли приводу за административное правонарушение, предусмотренное статьей 182 КоАП Армении «Неповиновение законному требованию полиции». После составления протокола они все будут освобождены", - сказал он.

Напомним, 12 мая Следственный комитет Армении сообщил о задержании сторонника оппозиции Аветика Чалабяна. Он подозревается в том, что пытался подкупить председателя студенческого совета Аграрного университета, чтобы тот привлек 2000 студентов к протестным акциям. Дело Чалабяна сфабриковано, власти хотят запугать других участников протестов, заявил правозащитник Аветик Ишханян.

Возмущения в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, 17 апреля организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства. Эти акции начались 25 апреля.

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