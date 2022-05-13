Налоговики увеличили сборы в регионах Северо-Кавказского федерального округа

13 мая 2022, 09:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Среди регионов Северо-Кавказского федерального округа наибольший рост налоговых поступлений в бюджет продемонстрировала Ингушетия, а наименьший – Кабардино-Балкария.

По данным аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, объем налогов в бюджет России в марте текущего года вырос на 34,5 процента по сравнению с мартом прошлого года, достигнув рекордного уровня в 4,1 трлн рублей.

В число субъектов, где выросли налоговые поступления, вошли регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Так на первом месте по объему прироста поступления налогов расположилась Ингушетия – сумма налогов выросла на 77,8% и составила 400,1 млн рублей. На втором месте – Чечня (рост 52,9%; 929,2 млн рублей), на третьем месте Ставропольский край (сумма налоговых поступлений увеличилась на +52,8% и составила 6,5 млрд рублей). Далее идет Северная Осетия (больше на 25,9%, сумма поступлений – 489,5 млн рублей), затем Дагестан (рост на 23,3%; 1,1 млрд рублей), информировали 12 мая "Кавказ. Реалии".

Карачаево-Черкесия расположилась на шестом месте, рост поступлений в бюджет за счет налогов составил 11,1%, а общая сумма – 122,5 млн рублей. Среди регионов СКФО в списке на последнем месте оказалась Кабардино-Балкария. В республике объем налоговых поступлений за март текущего года по сравнению с мартом прошлого года вырос на 3,3%, а общая сумма составила 66,9 млн рублей, передал 12 мая ТАСС.

В целом по стране, основной прирост налоговых сборов был обеспечен за счет нефтегазовых регионов – Ханты-Мансийского (больше на 365,5 млрд рублей) и Ямало-Ненецкого автономных округов (больше на 137,7 млрд рублей). В первую тройку вошли Санкт-Петербург (больше на 73,6 млрд рублей), Кемеровская область (больше на 58,1 млрд рублей) и Пермский край (больше на 44,5 млрд рублей), информировало 12 мая РБК.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2021 года республики Северного Кавказа возглавили рейтинг регионов с самыми дешевыми новостройками. Однако наряду с высокими показателями в различных отраслях, регионы СКФО также периодически становятся аусайдерами рейтингов. При этом ранее опрошенные "Кавказским узлом" экономисты указали, что причинами низких рейтингов являются теневая экономика, недостаток квалифицированных кадров и коррупция.

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