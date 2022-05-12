Житель дагестанского села задержан после стрельбы на сходе в мечети

12 мая 2022, 15:04

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Житель села Манаскент задержан после инцидента со стрельбой в мечети, сообщили в полиции. Конфликту предшествовал спор собравшихся на сход сельчан о земельном участке, рассказали местные жители.

Инцидент в центральной мечети села Манаскент, в котором живут около шести тысяч человек, произошел во время схода сельчан, обсуждавших вопрос использования земель около мечети, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы администрации Карабудахкентского района, уточнив, что сход проходил 9 мая.

"В результате собрания между двумя группами граждан возник спор, переросший в драку. Один из участников из травматического пистолета произвел несколько выстрелов в другого. Пострадавший в ответ ударил его ножом, причинив непроникающее ранение", - сказал представитель администрации, отметив, что серьезно пострадавших в ходе инцидента нет.

Видеоролик с места схода опубликован сегодня утром в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны 123,4 тысячи пользователей "ВКонтакте". На кадрах видна толпа из нескольких десятков человек в помещении, похожем на зал мечети. Толпа шумит, а в центре ее видна потасовка. "Вчерашний случай в Манаскентской мечети. Говорят, спор из-за земельных участков. В одного стреляли, сообщает подписчик", - говорится в аннотации к ролику.

После инцидента возбуждено уголовное дело. Стрелявший задержан, на допросе он признал вину, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ОМВД по Карабудахкентскому району.

Сельчане пришли на сход в мечеть, чтобы вместе с имамом решить, что делать с прилегающими к ней землями, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Манаскента Абдул.

"Они пришли в мечеть, чтобы вместе с имамом решить спор. Одни хотели разрешить там строительство объектов, которые приносили бы прибыль для содержания мечети и села. Другие были против этого. В ходе спора возникла потасовка, которую потом разняли жители", - рассказал мужчина.

Сегодня обстановка в селе спокойная, уточнил представитель районной администрации. По его словам, власти приняли меры, чтобы предотвратить обострение конфликта сельчан. "Создана группа в составе заместителя главы по общественной безопасности района, представителей собрания депутатов, муфтията Дагестана, привлечены представители министерства по Национальной политики Дагестана, общественной палаты и правоохранительных органов района", - сказал он.

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