Афера с земельными аукционами в Майском обнажила пробелы в законодательстве

12 мая 2022, 14:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мошенничество на земельных торгах в Майском, за которое осуждены пять человек, произошло после допуска к аукциону фиктивных участников, следует из решения суда. Необходимо ужесточить законодательство, позволяющее участие случайных людей в земельных аукционах, указал глава Ассоциации фермеров Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля стало известно, что Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе приговор Майского райсуда пяти жителям республики, приговоренным к условным срокам по делу о мошенничестве с земельными аукционами.

Согласно сообщению УФСБ, при проведении аукционов на право заключения договоров аренды муниципальных земельных участков руководитель отдела имущественных и земельных отношений администрации Майского и юрисконсульт администрации, а также еще три жителя Кабардино-Балкарии, создавали условия для получения денег от других претендентов за отказ от участия в конкурсных процедурах. Суд приговорил их к лишению свободы условно на сроки от 2,5 до 3,5 года.

Суд обнародовал подробности дела

Из пяти осужденных только начальник отдела мэрии Майского Александра Хохрина была действующим чиновником, а Эдуард Цеов к моменту аферы был бывшим юристом администрации, следует из приговора, опубликованного 11 мая на сайте Майского райсуда.

Они, а также вовлеченные в дело местные жители Тахир Дзаблаев, Далер Пшуков и Рустам Янов «по предварительному сговору между собой, используя служебное положение Хохриной, совершили мошенничество в крупном размере», решил суд.

Согласно документу, в декабре 2020 года мэр Майского принял решение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Заявку на участие в аукционе подала местный предприниматель. Она хотела получить в аренду земельный участок площадью 256 кв. м., прилегающий к ее магазину, для расширения своей деятельности.

Бывший юрист администрации Эдуард Цеов, узнав о намерении предпринимателя, задумал «совершить хищение ее денежных средств путем обмана» и привлек к этому своих знакомых Тахира Дзаблаева, Далера Пшукова и Рустама Янова, говорится в решении суда.

Они разработали план по созданию искусственной конкуренции при проведении торгов, при котором предприниматель будет вынуждена передать им деньги за отказ от дальнейшего участия в торгах.

В соответствии с планом Рустам Янов должен был участвовать в аукционе в качестве фиктивного претендента на земельный участок. В обязанности Тахира Дзаблаева входило найти еще одного соучастника "для оказания силовой поддержки и устранения проблем в случае их возникновения". Эдурад Цеов пообещал привлечь Александру Хохрину.

Рустам Янов с помощью Цеова подал заявку в для участия в аукционе в качестве претендента на земельный участок, не планируя получить его в аренду. В день аукциона Цеов, Дзаблаев и Янов прибыли в здание администрации Майского, туда же приехал Далер Пшуков, которому Дзаблаев "предложил оказать силовую поддержку в случае возникновения проблем с другими участниками".

По данным суда, Дзаблаев и Пшуков отговорили от участия в аукционе двух других претендентов, чтобы Янов остался единственным конкурентом предпринимателя. Янов под видом реального кандидата участвовал в аукционе, в ходе чего, выполняя указание Цеова, поднимал стоимость аренды земельного участка, тем самым "искусственно создавал невыгодные условия для добросовестного заявителя".

Председателем аукционной комиссии была Александра Хохрина, в ее задачи входило передать предпринимателю информацию о сумме, которую необходимо заплатить за победу в аукционе.

Хохрина сообщила предпринимателю о возможности убедить Янова отказаться от дальнейшего участия в торгах за 300 тысяч рублей. Предприниматель согласилась заплатить деньги, но сказала Хохриной, что такой суммы у нее при себе нет, и ей необходимо время, чтобы ее собрать. Хохрина объявила в аукционе длительный перерыв, после чего предприниматель частями передавала деньги. При передаче последних 50 тысяч рублей она обратилась в правоохранительные органы, и Хохрина была задержана при получении денег, решил суд.

Майский районный суд признал всех пятерых виновными. "Цеов выполнял наиболее активную и значимую роль в совершении преступления. Сговор между соучастниками состоялся по его инициативе, он координировал и направлял их действия, привлек к осуществлению преступного замысла должностное лицо - Хохрину, чьим служебным положением виновные воспользовались для достижения преступной цели. Служебное положение Хохриной, которое использовала она и остальные соучастники, позволило ввести потерпевшую в заблуждение относительно истинных намерений подсудимых, а также завладеть деньгами потерпевшей. Янов выполнял действия, направленные на создание у потерпевшей впечатления о наличии конкуренции на торгах. Дзаблаев и Пшуков осуществляли силовую поддержку и устраняли возникающие со стороны посторонних лиц препятствия к достижению цели. Кроме того, они непосредственно получили от потерпевшей сумму отступных", - говорится в приговоре.

Эдуард Цеов приговорен к 3,5 года лишения свободы условно со штрафом в 50 тысяч рублей, Пшуков – к трем годам, остальные – к 2,5 года.

Пшуков убедил суд изменить приговор

С приговором не согласился Далер Пшуков, посчитав, что ему неоправданно назначили больший срок, чем остальным. В апелляционной жалобе он указал, что изначально не участвовал в сговоре, а был вовлечен. За участие в нем он получил 30 тысяч рублей, которые вернул потерпевшей и извинился перед ней, указал осужденный, попросив суд оправдать его.

Верховный суд изменил приговор Пшукову, снизив наказание до 2,5 года условного срока.

Кроме того, как указывается в приговоре, Александра Хорхина 20 августа 2021 года была осуждена Майским райсудом по части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и приговорена к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года и лишением права занимать должности в органах власти на два года, а также признана виновной по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог) и приговорена к штрафу в 10 тысяч рублей.

Глава Ассоциации фермеров предложил ужесточить условия аукционов

В последние годы проблема такого рода афер приобрела государственный масштаб, поэтому вопрос необходимо решать на законодательном уровне, считает руководитель Ассоциации фермеров Кабардино-Балкарии Казбек Кардангушев.

"Единственным выходом из этой ситуации я считаю внесение изменений в действующее законодательство Российской Федерации. Необходимо запретить участие в земельных аукционах случайных людей, лиц, которые никогда не занимались хозяйственной деятельностью, не работали на земле, не живут в сельской местности", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, парламенту Кабардино-Балкарии необходимо принять закон, предусматривающий внесение в чёрный список не только тех, кто уклонился от оплаты выигранного земельного участка, но и тех, кто отозвал свою заявку на участие в торгах или не предоставил полный перечень нужных документов.

Такой подход сможет снизить общее число спекуляций с землёй, поскольку находящиеся в чёрном списке не смогут больше участвовать в аукционах, пояснил свое предложение Казбек Кардангушев.

Напомним, в июне 2021 года жители села Нижний Черек рассказали, что в ходе аукциона три женщины, заранее подав заявки на участие в торгах, поставили условие передать им по 20 тысяч рублей за каждый лот, и в этом случае они отказывались от участия в торгах. Сельчане собрали 480 тысяч рублей и отдали им, после чего те покинули торги. В конце июля одна из них снова подала заявку и попыталась принять участие в аукционе, но сельчане не пустили ее в помещение, где проходили торги. А 15 октября 2021 года в Нижнем Череке состоялся очередной земельный аукцион, на котором произошел скандал между жителями села и тремя женщинами, которые не являются жителями Нижнего Черека, но регулярно подают заявки на участие в аукционе. Сельчане обвинили этих женщин в вымогательстве и заставили покинуть аукцион, а все 25 лотов достались местным арендаторам участков.

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