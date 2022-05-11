11 мая 2022, 18:43

Армянский военный погиб на боевой позиции

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тело солдата Армена Егияна найдено на одной из боевых позиций, ведется расследование обстоятельств его гибели, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря 2021 года в воинской части на юге Армении погиб один солдат и двое получили ранения в результате стрельбы, подозреваемый задержан. В сентябре 2021 года армянский военный был заподозрен в убийстве одного и ранении другого сослуживца. Стрельба произошла во время дежурства на боевом посту. Рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии, при этом власти отказываются привлекать гражданское общество к защите прав военнослужащих и решению проблем, заявили участники дискуссии в Ереване.

На одной из боевых позиций в восточном направлении было обнаружено тело солдата вооруженных сил Армении  с огнестрельным ранением. Погибший - 20-летний Армен Егиян, сообщило сегодня Минобороны Армении. 

Ведется расследование для выяснения обстоятельств гибели военнослужащего, сообщило ведомство.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Тела 150 армянских солдат вывезены из окрестностей Шуши", "Баку согласился ждать вывода армянских войск из Кельбаджарского района до 25 ноября", "Число погибших солдат Нагорного Карабаха выросло до 1434".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

11 мая 2022, 17:43

  • Власти Азовского района сообщили о гибели военного на Украине

    Даниил Колесников из села Александровка погиб на Украине, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила сегодня администрация Азовского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 11 уроженцев Ростовской области.

11 мая 2022, 16:50

11 мая 2022, 16:19

11 мая 2022, 15:54

  • Дагестан и Чечня оказались в разных концах рейтинга темпов роста зарплат

    Дагестан вошел в тройку лидеров среди регионов России по среднегодовым темпам роста зарплат за пять лет, тогда как Чечня оказалась в числе аутсайдеров, уступив Кабардино-Балкарии и другим регионам Северного Кавказа. Половина жителей Чечни будет получать от 100 тысяч рублей в месяц лишь через 22,5 года, следует из опубликованного сегодня исследования.

11 мая 2022, 15:50

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи