Армянский военный погиб на боевой позиции

11 мая 2022, 18:43

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Тело солдата Армена Егияна найдено на одной из боевых позиций, ведется расследование обстоятельств его гибели, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря 2021 года в воинской части на юге Армении погиб один солдат и двое получили ранения в результате стрельбы, подозреваемый задержан. В сентябре 2021 года армянский военный был заподозрен в убийстве одного и ранении другого сослуживца. Стрельба произошла во время дежурства на боевом посту. Рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии, при этом власти отказываются привлекать гражданское общество к защите прав военнослужащих и решению проблем, заявили участники дискуссии в Ереване.

На одной из боевых позиций в восточном направлении было обнаружено тело солдата вооруженных сил Армении с огнестрельным ранением. Погибший - 20-летний Армен Егиян, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Ведется расследование для выяснения обстоятельств гибели военнослужащего, сообщило ведомство.

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