Дагестан и Чечня оказались в разных концах рейтинга темпов роста зарплат

11 мая 2022, 15:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дагестан вошел в тройку лидеров среди регионов России по среднегодовым темпам роста зарплат за пять лет, тогда как Чечня оказалась в числе аутсайдеров, уступив Кабардино-Балкарии и другим регионам Северного Кавказа. Половина жителей Чечни будет получать от 100 тысяч рублей в месяц лишь через 22,5 года, следует из опубликованного сегодня исследования.

Как писал "Кавказский узел", жители малых и средних городов Чечни в 2021 году получали в среднем 23,9 тысячи рублей в месяц. Среди регионов России республика заняла последнее место в рейтинге малых и средних городов России по зарплатам, опубликованного 28 марта. Похожая картина наблюдается и в других республиках Северного Кавказа - Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестане и Карачаево-Черкесии.

Рейтинг российских регионов по динамике зарплат, подготовленный экспертами РИА Рейтинг по данным Росстата, опубликовало сегодня РИА Новости. "Для каждого региона и России в целом определено время, через которое свыше половины населения будет получать 100 и более тысяч рублей в месяц. В расчетах учтены выплата НДФЛ и разница цен в субъектах Федерации (зарплаты приведены с учетом покупательной способности). Предполагается, что номинальные темпы роста зарплат сохранятся на уровне среднего значения за последние пять лет", - поясняется в публикации.

Второй показатель рейтинга – среднегодовые темпы роста зарплат в последние пять лет. По этому показателю Дагестан наряду с Республикой Алтай заняли третье место среди регионов России (10%). Максимальный темп (12,3%) зафиксирован в Амурской области.

Чечня по этому показателю занимает третье место с конца рейтинга (6,5%). Наименьший темп роста зарплат зафиксирован в Ненецком автономном округе (5,9%).

Другие регионы СКФО по этому показателю не вошли в первые 40 регионов: на 42-м месте находится Карачаево-Черкесия (8,4%). В Северной Осетии среднегодовой темп роста зарплат составил 8,1%, в Ставропольском крае – 7,9%, в Ингушетии и Кабардино-Балкарии – по 7,7%.

22,5 года названы сроком роста медианной зарплаты в Чечне до 100 тысяч рублей

Чечня при этом оказалась в самом конце рейтинга по показателю числа лет, спустя которое больше половины жителей будут получать 100 тысяч рублей и более. Для республики этот показатель составляет 22,5 года.

На предпоследнем месте – Кабардино-Балкария, там больше половины жителей будут получать от 100 тысяч рублей через 19,7 года. Для Ингушетии этот показатель составляет 17,9 года, для Северной Осетии – 17,5 года, для Карачаево-Черкесии и Ставрополья – 17,3 года, для Дагестана – 14,5 года.

Наименьший срок роста медианной зарплаты до 100 тысяч рублей ожидается в Ямало-Ненецком автономном округе (5,3 года), при этом среднегодовой темп роста зарплат в этом регионе сопоставим с Чечней (6,7%), следует из публикации.

Экономическая статистика Росстата является не самой достоверной, поскольку в России высока доля теневых заработков, пояснил в марте "Кавказскому узлу" доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. "Я бы осторожно относился к такого типа данным. В те годы, когда я бывал на Северном Кавказе, у меня сложилось впечатление, что в Чечне живется достаточно зажиточно. На роль самого бедного субъекта никак не тянет", - отметил он.

При высоких бюджетных доходах на душу населения в федеральном округе Чечня остается бедным регионом, но не сильно выделяется на фоне соседей, сообщила тогда же "Кавказскому узлу" директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

Отметим, что Дагестан по итогам 2021 года стал лидером рейтинга регионов России по динамике рынка труда. Там в 2021 году появилось 79 тысяч новых рабочих мест. По темпу роста числа занятых граждан в число лидеров вошла еще одна республика СКФО - Северная Осетия (+12,3%).

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