Суд прекратил дело о дискредитации армии краснодарской активисткой

09 мая 2022, 03:22

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Ева Мехтиева была задержана на акции 6 марта в Краснодаре и обвинена в дискредитации российской армии и участии в несанкционированном мероприятии. Суд прекратил производство по ее делу за отсутствием состава правонарушения.

Как писал "Кавказский узел", после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), выступающие против спецоперации на Украине активисты, в том числе на Кубани, стали подвергаться преследованию и по этой статье. Так, 1 мая стало известно, что суд назначил штраф в 35 тысяч рублей блогеру из Кропоткина, признав его пикет дискредитацией армии.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Ленинский суд Краснодара прекратил производство по делу местной активистки Евы Мехтиевой за отсутствием состава правонарушения, сообщает 8 мая "ОВД-Инфо"*.

Мехтиева была задержана на акции 6 марта, на нее составили два протокола - по статьям о дискредитации армии и по одной из статей за нарушение порядка проведения массовых акций. Активистка отрицала, что участвовала в упомянутом мероприятии.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.