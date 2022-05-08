Кадыров задекларировал годовой доход ниже предыдущего в 14,3 раза

08 мая 2022, 14:55

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За 2021 год Рамзан Кадыров заработал 26,5 миллиона рублей, или в 14,3 раза меньше своего дохода за 2020 год, следует из декларации о доходах главы Чечни. Снижение официального дохода Кадырова произошло после резкого роста в 2019 году, продолжавшегося и в 2020 году.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году, согласно обнародованным сведениям о доходах и имуществе, Рамзан Кадыров заработал 381,1 миллиона рублей. Согласно декларации, в его собственности находились два земельных участка площадью 3668 и 28 361 квадратный метр, а также жилой дом площадью 2 344 квадратных метра.

В 2021 году Рамзан Кадыров получил доход в 26 537 982 рубля, а его супруга - в 1 522 179 рублей, следует из декларации о доходах и имуществе, размещенной на сайте главы Чечни. Таким образом, официально задекларированный доход Рамзана Кадырова снизился в 2021 году более чем в 14,3 раза по сравнению с 2020 годом.

Согласно декларации, в собственности главы Чечни находятся те же два земельных участка и жилой дом, что и в 2020 году. В собственности жены Кадырова значится квартира площадью 209,8 квадратных метра.

Напомним, в в 2019 году доход Кадырова, согласно поданной им декларации, составил 147,9 миллиона рублей, почти в 20 раз превысив доход за 2018 год (7,58 миллиона). Супруга Кадырова, согласно декларации, увеличила за год свой доход в 40 раз - до 2,4 миллиона рублей с 60 тысяч рублей в 2018 году. Реальные доходы главы Чечни с трудом поддаются оценке, но они значительно выше декларируемых, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" экономисты.

Отметим, в апреле 2021 года журналисты команды Романа Баданина* опубликовали расследование о тайной недвижимости супруги главы Чечни Медни Кадыровой и финалистки конкурса красоты Фатимы Хазуевой, которая, по их данным, пользуется благосклонностью главы Чечни. Хазуевой принадлежит роскошный особняк в центре Грозного, она же наряду с женой главы Чечни владеет квартирами в элитных жилых комплексах в Москве, сообщили авторы расследования.

Кремль располагает более достоверными сведениями о доходах глав регионов, чем журналисты, поэтому публикации об имуществе Рамзана Кадырова и его окружения не дают повода для дополнительных проверок, заявил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Без деклараций: элитное жилье близких Кадырова".

Ранее, в июле 2020 года, журналисты Баданина* опубликовали расследование об активах, которыми распоряжаются через номинальных владельцев Рамзан Кадыров и его советник, депутат Госдумы Адам Делимханов. Стоимость этих активов исчисляется сотнями миллионов долларов, поскольку, получая долю в бизнесе, представители Чечни помогали партнерам с решением конфликтных ситуаций, сообщили авторы расследования. Жителям Чечни давно известна схема заработка руководителей региона, подтвердил данные журналистов глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

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