Активисты призвали краснодарцев помочь убрать берега Кубани

08 мая 2022, 09:04

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Волонтерам 10 мая предстоит привести в порядок 2,5 километра вдоль улицы Береговой, сообщили организаторы экологической акции «За чистые берега Кубани».

По словам организаторов акции, уборку планируется начать с 12:00 10 мая от парка 30-летия Победы.

К вечеру активисты планируют привести в порядок участок до Яблоновского моста - всего 2,5 километра вдоль улицы Береговой, сообщили 7 мая со ссылкой на одного из организаторов акции Дмитрия Юга.ру.

Кроме того, волонтеры уберут остров Масленицы, рассказал Дмитрий. "Регистрировать людей будем с самого утра (10 мая). Планируем собрать более тысячи мешков с мусором", - отметил он. По словам Дмитрия, весь мусор потом отсортируют и утилизируют. Ожидается, что в уборке примут участие около 500 человек, отметил он.

"10 мая мы выбрали неслучайно. Это день после майских праздников, в который актуальней всего провести «зачистку» берега. Люди отдыхают, жарят мясо и устраивают гулянья на берегу. К сожалению, остались ещё несознательные граждане, которые могут оставить после себя мусор", - говорится в сообщении на странице проекта «За чистые берега Кубани» в соцсети "ВКонтакте".

"Кавказский узел" ранее писал, что 7 апреля после критики экологов о состоянии острова Масленицы, который в 2021 году был признан особо охраняемой природной территорией, представители Российского географического общества побывали на участке в пойме реки Кубань и нашли его в плачевном состоянии. Власти Краснодара пообещали навести там порядок.

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