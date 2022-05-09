Экологи раскритиковали планы построить трассу Кавминводы - Сочи

09 мая 2022, 02:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В стратегию социально-экономического развития Северного Кавказа до 2030 года правительство России включило строительство трассы из Кавминвод в Сочи, которая уже не первый год вызывает опасение экологов. Дорога фактически пройдет через земли Кавказского заповедника и может нанести вред биологическому разнообразию, отметил Валерий Бриних. Экономический эффект от новой трассы будет полностью нивелирован потерями для заповедных земель, заявил Евгений Витишко.

"Кавказский узел" информировал, что проект трассы Кисловодск - Сочи, соединяющей Ставропольский и Краснодарский края, был отклонен на заседании рабочей группы Совфеда, которое прошло в Кисловодске. Проект строительства трассы не прошел экологическую экспертизу. Авторы проекта заявили о создании рабочей группы, которая должна найти варианты решения проблемы. В ноябре 2017 года экологи потребовали обнародовать проект строительства трассы, которая, как они считают, может уничтожить Кавказский заповедник.

В ноябре 2016 года правительство Ставропольского края представило проект строительства автотрассы Кисловодск - Сочи. Общая протяженность трассы - 290 километров, стоимость проекта оценивалась примерно в 65 миллиардов рублей.

Правительство России утвердило 5 мая стратегию социально-экономического развития Северного Кавказа до 2030 года. Одним из ключевых проектов данной стратегии является строительство трассы из Кавминвод в Сочи, пишет РБК со ссылкой на пресс-службы правительства России.

Учредитель и директор Частного учреждения «Институт региональных биологических исследований» Валерий Бриних рассказал 7 мая корреспонденту «Кавказского узла», что идея о строительстве дороги Кисловодск-Сочи обсуждается уже не менее 20 лет.

«Главный порок этой идеи - дорога фактически пройдет через самые заповедные земли Кавказского заповедника, где как минимум 100-120 лет не велась хозяйственная деятельность, где обитаю туры, зебры, олени, и заповедник будет фактически разрезан надвое. Причем там будет не одна дорога, а, видимо, две - железная дорога и автомобильная трасса. Так что это будет серьезное покушение на саму идею заповедности и нанесет огромный ущерб биологическому разнообразию в заповеднике», - отметил он.

Бриних подчеркнул, что новая дорога не принесет экономического процветания депрессивным районам Краснодарского края, поскольку она пройдет мимо них. «Есть альтернативный вариант - дорога, огибающая заповедник с выходом на Дагомыс. Помимо сохранения заповедника она могла бы дать толчок к развитию Апшеронского и Мостовского районов Краснодарского края и Адыгеи за счет обслуживающего туристов мелкого бизнеса. Есть еще один вариант - проложить дорогу через Карачаево-Черкесию в Абхазию, что также даст выход к морю», - рассказал директор Института региональных биологических исследований.

Однако, по его словам, пока альтернативные варианты не рассматривались, поскольку проект еще не прошел общественное обсуждение. Бриних надеется на то, что решение не будет реализовано, поскольку это будет большим ударом по престижу России, ведь Кавказский заповедник - это объект Всемирного наследия. Он также подчеркнул, что заповедник - основная территория, которая может пострадать от проведения трассы, другим природным объектам она не грозит. При этом пострадает главным образом та его часть, которая находится на территории Кубани. "На нее приходится 50% дороги, а в КЧР, к примеру, будет только вход", - добавил эколог.

По данным сервиса "Яндекс-Карты", сейчас из Кисловодска в Сочи можно добраться по дороге протяженностью 600 километров, которая проходит через через Минеральные Воды, Невинномысск, Армавир, Лабинск, Майкоп и Туапсе. Время в пути на автомобиле составит 9 часов 52 минуты. Есть и другой путь - через Карачаевск и Псебай, далее дорога выходит на Лабинск, Майкоп и Туапсе. Протяженность этого пути составляет 580 километров, время в пути на автомобиле составит 10 часов 51 минуту. При этом автовладельцам на пути из Майкопа в Туапсе придется преодолеть Шаумянский перевал, а затем от Туапсе до Сочи - горный серпантин.

Руководитель краевого отделения организации «Зеленая лига» Евгений Витишко также отметил, что будущая трасса рассечет особо охраняемую природную территорию, и животные просто не смогут мигрировать. «Это европейский резерват и некоторые виды, которые там есть, просто невозможно воспроизвести или восстановить в других местах», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эколог также подчеркнул, что больше всего может пострадать та часть заповедника, которая находится в Краснодарском крае. "Как раз там самая заповедная зона, и через нее пройдет дорога", - сказал Витишко.

Он также заметил, что экономический эффект от дороги будет полностью нивелирован потерями в биоразнобразии. Витишко напомнил, что пока есть только постановление правительства о строительстве дороги, никаких обсуждений пока не проводилось. Однако он пессимистично заметил, что вряд ли власти будут учитывать мнение общественности и экспертов.

При этом, по словам эколога, сейчас трата средств на дорогу - «ненужная роскошь». «Есть дорога Майкоп-Туапсе, которую до сих пор так и не удосужились привести в порядок. В некоторых местах эта трасса до сих пор не асфальтирована, она вполне может стать альтернативой этой дороге», - резюмировал Витишко.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.