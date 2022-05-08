Отключения света довели краснодарцев до перекрытия трассы

08 мая 2022, 03:27

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Второй месяц жители садовых товариществ на Ростовском шоссе в Краснодаре сталкиваются с постоянными отключениями света. Они перекрыли дорогу, протестуя против энергоблокады. Энергетики пообещали отключать свет не чаще, чем два раза в неделю, пока ведется реконструкция кабельно-воздушных линий, но жители товариществ не доверяют обещаниям.

Жители дач на 12-м километре Ростовского шоссе в Краснодаре 4 мая вышли на своеобразную акцию протеста из-за постоянных отключений света. Они стали переходить дорогу один за другим, перекрыв движение транспорта. В результате в обе стороны образовалась длинная пробка, пишет 93.ru.

По словам местных жителей, проблема с отключением света - давняя. "Весь апрель отключали, и вот сказали, что в мае будет 15 дней без электричества. Поднакипело", - приводит издание слова местных жителей.

В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что в садоводческих товариществах в районе Ростовского шоссе "скорректирован график отключения света". По словам сотрудника пресс-службы, реконструкция кабельно-воздушных линий продолжится с 11 мая, а на время работ власти пообещали обеспечить социальные объекты резервными источниками электроэнергии.

Жительница СНТ "Янтарь" Наталья рассказала 7 мая корреспонденту "Кавказского узла", что людей довели до крайности отключениями света и им ничего не оставалось, кроме как перекрыть дорогу, чтобы привлечь внимание к проблеме.

«Люди уже целый месяц просидели без света. Только в Whatsapp* поступают сообщения, что будут отключения завтра, послезавтра с 8 утра до 7 вечера - и так каждый день. По 10-11 часов в дневное время», - рассказала она.

По словам жительницы, только в СНТ "Янтарь", расположенном на 10-м километре Ростовского шоссе, около 600 домов. «А есть ещё СНТ на 11-м и 12-м километре, которые тоже участвовали в акции. Дома со всеми удобствами, люди имеют постоянную регистрацию. Большинство в СНТ живет постоянно. Это их единственное жильё. Люди с детьми, старики, инвалиды. В товариществах очень многое зависит в жизни людей от электроснабжения. У нас скважины на электронасосах, отопление на электрокотлах. То есть в домах холодно. У многих вдобавок погорела бытовая техника - холодильники, обогреватели и тому подобное. Почти все оплачиваем интернет - около 1000 рублей в месяц. И пользоваться этим мы не можем. Вряд ли нам будут компенсировать это», - рассказала Наталья.

Силовики воспрепятствовала акции 5 мая, но достаточно мягко. «Приехал губернатор, представители Кубаньэнерго и другие. Всё обошлось без задержаний и наказаний. В настоящее время жильцы товарищество собирают подписи под жалобой в прокуратуру», - отметила Наталья.

По ее словам, они и раньше обращались в администрацию. «Представитель Кубаньэнерго заявил жильцам, что работы продолжаться до конца июня! Но мы пойдем на встречу - отключения будут два раза в неделю. Он выписал бумагу, от руки на полицейской машине, «филькину грамоту» с этими обещаниями. Потому что там не исходящих данных, ни печатей. Но все равно получается, что после 11 мая нам вновь без света сидеть? А как же договора? Энергетическая компания разве не должна их соблюдать?», - задается вопросом жительница дачного поселка.

При этом, по ее словам, с подачей электроэнергии есть и другие проблемы. «Помимо этого, даже когда электричество поступает, напряжение меньше положенного. Напряжение скачет, порой бывает 180 вольт и даже 140 вольт вместо 220 вольт. Но де-факто никто ремонтных работ энергокомпании не видит. Создается ощущение, что за счёт СНТ экономят электричество», - добавила Наталья.

Адвокат Сергей Туник напомнил, что любая акция протеста должна быть согласована, тем более в городах федерального значения.

«Стоять на пешеходном переходе - это, конечно, правонарушение. Но, скорее всего, никого сейчас не будут привлекать к ответственности. Хотя это само по себе опасное действие <...> Но люди провели такую акцию от безысходности», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, за электроэнергию в случае ее отключения никто не будет платить, потому что если электричество отключено, то и счётчики не считают. «Потребитель заплатит ровно столько, сколько накрутил счётчик», - сообщил Туник.

Он отметил, что отключения энергоснабжающими организациями должно происходить исключительно в рамках действующего законодательства. «Различия электроснабжения жилых домов в городе или в деревне, или домов СНТ - только в тарифах. Любые отключения должны сопровождаться предварительным предупреждением об этом. Например, в СНТ это может быть письменное объявление на информационном стенде в товариществе или на здании административного корпуса СНТ, либо в форуме или на портале в интернете, в соцсетях. Отключения могут производиться для проведения необходимых работ, а не просто так. То есть причина должна быть объяснена», - рассказал Туник.

При этом, по его мнению, отключения не должны влиять на жизнедеятельность людей. «Нельзя, чтобы из-за длительных отключений портилась техника, пропадали продукты и так далее. Более того, многие люди работают сейчас дистанционно, через интернет. Они также несут убытки», - сказал Туник.

Он заявил также, что если власти не отвечают на жалобы жильцов, то это можно обжаловать. «Помимо этого граждане вправе потребовать возмещения убытков. Как в претензионном порядке, так и через суд», - подчеркнул Туник.

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